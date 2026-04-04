Universitario venció 1 a 0 a Alianza Lima con gol de Martín Pérez Guedes en el primer clásico del 2026

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras un episodio fatídico en un banderazo en Matute en el que falleció un hincha y 47 resultaron heridos, este sábado se llevó a cabo una nueva edición del clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Un primer tiempo con opciones de gol más claras para Alianza Lima

Ante un estadio Monumental lleno de hinchas merengues, los jugadores de Alianza Lima y Universitario salieron al terreno de juego. Previo al inicio del cotejo, se dio un minuto de silencio en señal de duelo por Feddy Cornetero, hincha blanquiazul que perdió la vida tras el banderazo realizado en Matute anoche.

Como era de esperarse, ambas escuadras empezaron el partido con ganas de tener el control del balón, fue así que apenas pasado el minuto del primer tiempo, Luis Advíncula le aplicó un codazo a Jairo Concha y el juez principal le mostró la tarjeta roja, sin embargo, tras revisar el VAR cambió de decisión y solo pintó de amarillo al lateral derecho.

Tras esta jugada el cuadro de Ate comenzó a tomar la iniciativa en el encuentro en el que la figura de 'Jairoco' fue el elemento que siempre buscó generar peligro. No obstante, fueron los dirigidos por el argentino Pablo Guede, quienes tuvieron las chances más claras de cara al gol.

Así a los 16' Kevin Quevedo tuvo la oportunidad de abrir el marcador tras recibir un pase filtrado de Jairo Vélez, pero no pudo abatir al golero Miguel Vargas, quien le ganó el mano a mano. Además, a los 32', el experimentado Paolo Guerrero lanzó un tiro libre que chocó en el parante del arco crema.

Por su parte, el conjunto crema optó por los remates de larga distancia para probar a Alejandro Duarte en el tramo final de la primera mitad, quien respondió bien. Primero fue Lisandro Azulgaray a los 43 minutos y posteriormente Jesús Castillo a los 48'.

Universitario y un destacado segundo tiempo

Al retorno del descanso, los merengues tuvieron un mejor arranque y fue así que cuando el reloj marcaba los 51 minutos, el delantero Álex Valera realizó un pase magistral de tres dedos al corazón del área y Martín Perez Guedes conectó el balón con un testazo certero que sorprendió al guardameta Duarte.

Con el marcador en contra, Alianza Lima no se amilanó y salió en busca de la paridad, pero sin generar opciones de gran peligro en el área crema, a pesar de que sumaron a Luis Ramos junto a Paolo Guerrero en ataque. Sobre el epílogo del encuentro Duarte sacó lo que pudo ser el segundo tanto de la 'U' tras un disparo de César Inga.

Con este resultado, Universitario suma 18 puntos y se mantiene en la cuarta posición del Torneo Apertura 2026, mientras que Alianza Lima permanece en la segunda casilla con 20 puntos.