Pablo Guede minimiza derrota de Alianza Lima ante Universitario de Deportes

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pablo Guede no dramatiza. Luego de la caída de Alianza Lima ante Universitario de Deportes, el técnico argentino tomó la palabra y, pese al mal sabor que dejó el resultado, optó por bajarle la intensidad al momento, destacando que el equipo sigue firme en la pelea del torneo.

Pablo Guede minimiza derrota de Alianza Lima

El golpe fue duro. Alianza Lima perdió 1-0 en el estadio Monumental y dejó atrás su invicto en el Torneo Apertura. Sin embargo, lejos de encender las alarmas, Pablo Guede apostó por la calma en conferencia de prensa.

"La más clara fue nuestra. Nosotros dominamos por momentos y se rompe todo con el tema del gol. Nos toca seguir trabajando, seguimos allí arriba"



Pablo Guede, DT de Alianza Lima



📹 Conferencia de prensa completa en nuestro canal de YouTube: https://t.co/VWsZM1ueBs pic.twitter.com/OY7QCUBTkp — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 5, 2026

"El resultado es el que hay, después podemos analizar si fue justo o no. Creo que no corresponde, estos partidos hay que ganarlos y nosotros no pudimos", señaló el entrenador blanquiazul, reconociendo la frustración sin exagerar el impacto.

El técnico dejó claro que el equipo quedó dolido, pero no fuera de carrera. "Nos duele muchísimo la derrota, pero seguimos allá arriba y toca seguir trabajando", agregó, enviando un mensaje directo al hincha blanquiazul.

Pablo Guede defiende su planteamiento

Uno de los puntos más comentados tras el clásico fue el estilo de juego de Alianza Lima. Algunos señalaron que el equipo salió con una propuesta conservadora, pero Pablo Guede no estuvo de acuerdo.

"No creo que fue conservador, los dos equipos nos respetamos, el partido se rompe con el gol. Por ahí fallamos en los últimos metros, pero no coincido con que fue conservador", explicó.

Para el técnico argentino, el trámite del encuentro cambió completamente tras el tanto de Universitario de Deportes.

"El mérito fue que hicieron el gol, creo que dominamos por momentos y, a partir de ahí, se rompe todo con el gol", sostuvo, insistiendo en que el desarrollo fue más parejo de lo que reflejó el marcador.

Aunque Alianza Lima cayó ante Universitario, el equipo sigue liderando el Torneo Apertura 2026. Eso sí, deberá esperar el resultado del partido entre FC Cajamarca y Los Chankas, porque si los de Andahuaylas empatan o ganan, se convertirán en los nuevos líderes indiscutibles del campeonato.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente partido de Alianza Lima será el martes 14 de abril ante ADT en Tarma. Este choque correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 inicia a partir de las 3:15 p.m. con la transmisión de L1 Max.

La derrota de Alianza Lima ante Universitario de Deportes dejó sensaciones encontradas, pero Pablo Guede optó por mantener la calma y minimizar el impacto del resultado, destacando que el equipo continúa en lo más alto de la tabla.