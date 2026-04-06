Reconocida actriz sufrió fuerte accidente de tránsito junto a sus hijos: Fueron trasladados de emergencia a hospital

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una reconocida actriz estadounidense que trabajó en 'Scary Movie' sufrió un fuerte accidente de tránsito cuando se encontraba en compañía de sus hijos. De acuerdo a la prensa norteamerican un vehículo que iba a toda velocidad colisionó contra el auto de la artista en el que también iban 3 amigos de sus primogénitos.

Reconocida atriz sufre accidente de tránsito junto a sus hijos

La actriz Tori Spelling, reconocida por su participación en la serie 'Beverly Hills 90210', fue trasladada de emergencia a un hospital junto a sus cuatro hijos tras ser embestidos por un conductor que manejaba a toda velocidad, así lo informó el medio espacializado TMZ.

Cabe señalar que, el citado medio de Estados Unidos precisó que el hecho ocurrió el pasado 2 de abril e indicó que la artista, que también trabajó en la cinta de comedia 'Scary Movie 2', se encontraba conduciendo una unidad móvil en California con siete menores de edad, entre sus cuatro hijos y tres amigos de la familia.

Durante su desplazamiento, recibieron el impacto de otro automóvil, cuyo conductor aparentemente se saltó un semáforo en rojo. Los reportes de la oficina del Sheriff retomados por People y TMZ apuntan a que todos los ocupantes del vehículo fueron evaluados en el lugar del accidente y no se realizaron arrestos.

Posteriormente, Spelling y los siete pasajeros, entre ellos sus hijos, fueron trasladados al hospital en tres ambulancias diferentes y recibieron tratamiento por lesiones que incluían cortes, moretones, contusiones y conmociones cerebrales.

🚨 Tori Spelling, her kids and several other passengers were taken to the hospital after a speeding driver allegedly ran into them ... TMZ has learned. pic.twitter.com/6uta1oxnkB — TMZ (@TMZ) April 5, 2026

¿Cuál es el estado de la actriz y los menores de edad?

El reporte sobre la salud de los afectados así como la de la actriz Tori Spelling es positivo debido a que resultó ilesa debido a que logró realizar una maniobra evasiva con la que logró que la magnitud del accidente fuera todavía mayor.

Esta no es la primera vez que, la figura de Hollywood tiene un accidente de esta índole. En 2011, cuando se encontraba embarazada, chocó contra un muro mientras huía de los paparazzi.

¿Quién es Tori Spelling?

Victoria Davey 'Tori' Spelling es una actriz y productora estadounidense, nacida el 16 de mayo de 1973 en Los Ángeles. Es hija del destacado productor de televisión Aaron Spelling, alcanzó fama internacional interpretando a Donna Martin en la serie Beverly Hills 90210.

A lo largo de su carrera ha participado también en películas como 'Scary Moivie 2' y 'Scream'. Además, es una autora de éxito en la lista del New York Times. En los últimos años participó en proyectos como The Masked Singer y lanzó su propio podcast.

Ahora, tras el accidente de Spelling y los siete pasajeros, las autoridades locales iniciaron las investigaciones pertinentes sobre la responsabilidad del otro involucrado y tomar las acciones legales correspondientes.