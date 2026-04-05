Giro inesperado: Carlos Zambrano y Miguel Trauco a un paso de ser nuevos jugadores de Sport Boys

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ha pasado poco más de dos meses desde que Miguel Trauco y Carlos Zambrano fueron separados de Alianza Lima tras ser denunciados por una joven argentina de violación sexual. A partir de ahí, su futuro futbolístico se volvió completamente inesperado ya que debían afrontar un proceso engorroso en el cual no se involucraría ningún otro club.

A un paso de Sport Boys

Pese a ello, a mediados de febrero se conoció que Sport Boys había entablado negociaciones con ambos jugadores para que se unan a sus filas. Eso sí, el vínculo que pretende unirlos contaría con una serie de restricciones para que el elenco rosado no se vea involucrado en cualquier conflicto con la justicia en un futuro cercano.

Sin embargo, este acuerdo de palabra que tenían los futbolistas y la administración de la 'Misilera' quedó en nada por razones que aún se desconocen. Desde esa fecha, surgieron varios rumores y equipos donde podrían recaer, pero todas estas versiones quedaban de lado con el correr de los días.

Ahora, el periodista Jorge Solari ha vuelto a encender la posibilidad de que los jugadores con pasado en la Selección Peruana lleguen finalmente a Sport Boys. El hombre de prensa utilizó sus redes sociales para mencionar que este lunes 6 de abril ambos firmarían su vínculo contractual con el club chalaco luego de aceptar todas las condiciones establecidas.

#SportBoys



📅 Mañana se firmaría el vínculo que une a Carlos Zambrano y Miguel Trauco con el equipo rosado.



💵 Sueldo aceptado y cláusulas disciplinarias también



⚽️ Ambos podrían comenzar a entrenar mañana mismo pic.twitter.com/3QVgatb2BB — JORGE SOLARI CASELLA (@jsolari17) April 5, 2026

"Mañana se firmaría el vínculo que une a Carlos Zambrano y Miguel Trauco con el equipo rosado. Sueldo aceptado y cláusulas disciplinarias también. Ambos podrían comenzar a entrenar mañana mismo", indicó el hombre de prensa.

¿Pueden fichar con el libro de pases cerrado?

Como se recuerda, la primera ventana del libro de pases en la Liga 1 cerró el pasado 15 de marzo por lo que ningún club del fútbol peruano puede fichar jugadores a sus respectivos planteles. Sin embargo, el reglamento de la competición aún da chance a las instituciones de incorporar siempre y cuando cumplan con un factor clave.

Hasta la jornada 12 cualquier equipo nacional puede sumar a sus filas jugadores en calidad de libres. Es decir, estos elementos no deben pertenecer a ninguna otra institución y deben contar con su carta pase en la mano. Solo así podrán sumarse a una escuadra de nuestro país.

En resumen, Miguel Trauco y Carlos Zambrano estarían muy cerca de convertirse en jugadores de Sport Boys por lo que resta de la temporada 2026.