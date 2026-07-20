El rey de España, Felipe VI, recibe a la selección española tras conquistar el Mundial 2026

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección española está de festejo después de la conquista de la segunda estrella mundial, tras un partido en el que España dominó de principio a fin a Argentina, en unos 120 minutos que quedarán para el recuerdo, tanto para lo bueno como para lo malo.

Recibimiento a los campeones del mundo

La Familia Real española, integrada por el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, dio la bienvenida a los 26 futbolistas y al cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente. La recepción en la residencia oficial del monarca fue la primera actividad de la agenda prevista para los campeones del mundo.

Durante su intervención, el rey felicitó a la selección por el campeonato obtenido y resaltó el esfuerzo mostrado durante el torneo. Felipe VI señaló que el equipo quedará marcado en la historia del fútbol español por conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

"Enhorabuena de verdad, de todo corazón. Ha sido una odisea. El camino ha sido largo y no solo en esta fase o tramo final, sino también con los 48 grupos. Ha sido un triunfo épico. Sufrieron varías críticas, ya esfumadas..., ¿Pero que es todo eso, comparado con la alegría de traer la Copa a casa?", declaró con mucha alegría.

📺 TV en DIRECTO | Comienza la recepeción en Zarzuela. Así ha sido el saludo de los Reyes y la princesa y la infanta, vestidas con la equipación blanca, a los jugadores, con abrazo a Lamine de Felipe VI incluido https://t.co/LM9clhuaH9 pic.twitter.com/QZCi8LhxH1 — EL PAÍS (@el_pais) July 20, 2026

En ese contexto, el rey de España resaltó el esfuerzo y compromiso del plantel durante el Mundial 2026, además de agradecerles por el logro obtenido.

"Fue un privilegio y un disfrute para haberlos visto jugar la final, celebrado con ustedes ese momento de alzar la Copa, y darles la bienvenida a casa, con unas inmensas gracias de toda España. Volvemos a ser campeones del mundo gracias a ustedes, hoy somos campeones y campeonas del mundo", agregó

Visita al Presidente del Gobierno

Minutos más tarde, la selección española tomó un autobús para dirigirse al Palacio de la Moncloa para ser recibidos por el presidente de España, Pedro Sánchez, quien también posó para la fotografía y ofreció un ligero discurso a todos los campeones de la Copa Mundial de la FIFA 26.

"El juego porque hemos disfrutado mucho de vuestro juego. En segundo lugar, el esfuerzo, porque no resulta evidente, aun siendo bueno, el poder llegar a la final de la Copa del Mundo. Y Por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres; y encima siendo España país anfitrión del mundial", concluyó

La RFEF anunció además un espectáculo con música, animación y distintos artistas en el escenario montado junto al Palacio de Comunicaciones, donde culminarán las celebraciones por la conquista del Mundial.