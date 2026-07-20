España ocupa el PRIMER LUGAR del Ranking FIFA, tras coronarse en el Mundial 2026

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de los 104 encuentros disputados en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el máximo ente publicó la nueva actualización del ranking de selecciones mayores masculinas. España, tras conquistar su segunda estrella mundialista, se convirtió en la nueva dueña del primer lugar y desplazó a sus principales competidores.

España desplazó a Argentina

Y es que 'La Roja' no solo alcanzó esta posición privilegiada, sino que además desplazó del primer lugar a Argentina, su rival en la reciente final del Mundial, donde los ibéricos se impusieron por 1-0 ante la 'Albiceleste' de Lionel Messi.

El ascenso de España se explica por los 30.27 puntos que sumó tras aquella victoria, cifra que se añadió al puntaje que ya acumulaba en la clasificación. El equipo dirigido por Luis de la Fuente dejó atrás el tercer puesto que ocupaba anteriormente, por detrás de Argentina y Francia.

España desplazó a Argentina en el liderato del Ranking FIFA

Otros motivos de su puntaje

Cabe mencionar, que en esta actualización también se contabilizaron los puntos obtenidos durante toda su campaña mundialista. Desde el sorpresivo empate ante Cabo Verde y las victorias frente a Arabia Saudita y Uruguay en la fase de grupos, hasta sus triunfos en la etapa de eliminación directa contra Austria, Bélgica, Francia y, por supuesto, Argentina en la gran final.

¿En qué puesto se ubica Perú?

No podemos dejar de lado a nuestra Selección Peruana. El combinado nacional también fue protagonista en esta actualización del ranking FIFA, al ascender dos posiciones y ubicarse nuevamente dentro del grupo de las 50 mejores selecciones del mundo.

'La Bicolor' logró superar a varios equipos que sí disputaron la última Copa del Mundo, entre ellos Sudáfrica, Túnez, Arabia Saudita, Qatar, Uzbekistán y Bosnia & Herzegovina.

Perú subió dos puestos y se encuentra en el lugar 50°

España vive un momento histórico. Luego de levantar su segunda Copa del Mundo, 'La Roja' se convirtió en la nueva monarca del fútbol y trasladó ese dominio al ranking FIFA, donde ahora ocupa el primer lugar. Con 1995.88 unidades acumuladas tras su brillante actuación en el torneo, desplazó a Argentina, Francia e Inglaterra en la clasificación mundial.