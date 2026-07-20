FIFA abrirá investigación a la Selección Argentina por incidentes tras la final del Mundial 2026

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La FIFA inició un expediente disciplinario contra la Selección Argentina después de los incidentes registrados al final del partido decisivo del Mundial 2026. El organismo revisará imágenes y reportes para evaluar el comportamiento de varios futbolistas y miembros del cuerpo técnico frente a España.

Incidentes tras el pitazo final

Según Sky Sports News, la Comisión Disciplinaria de la FIFA analizará los informes del árbitro y las imágenes de la trasmisión oficial junto con otros registrados audiovisuales.

Leandro Paredes fue expulsado tras el pitazo final por su participación en cruces con jugadores españoles durante los festejos.

La investigación también incluye la actuación de Nahuel Molina por un supuesto golpe a Rodri en medio del tumulto. En los videos grabados desde las tribunas se observa al ayudante de Scaloni, Roberto "Ratón" Ayala forcejeando y golpeando a Dani Olmo. Esta secuencia no fue captada por la transmisión oficial pero forma parte de las pruebas que revisará el organismo.

La FIFA no ha anticipado aún las posibles consecuencias disciplinarias y esperará el estudio detallado de todas las pruebas recolectadas antes de tomar una decisión final sobre el caso. Ante ello, la Comisión Disciplinaria del organismo revisará los informes del árbitro y esto determinará si corresponden aplicar sanciones a los jugadores o integrantes del cuerpo técnico argentino.

La ceremonia de premiación bajo la lupa

El expediente también evaluará lo sucedido durante la entrega de trofeos cuando varios futbolistas argentinos fueron registrados de espaldas mientras España levantaba la Copa del Mundo. Desde el entorno de la selección explicaron que no se trataba de un desplante, sino que miraban hacia la tribuna de sus hinchas.

Esta imagen generó también críticas en medios de comunicación de España aunque el plantel argentino aclaró que solo buscaba agradecer el apoyo de sus seguidores. La FIFA aguardará el análisis completo de todas pruebas necesarias antes de que se emita una resolución.

Los jugadores festejaron con la bandera.

La apertura de este expediente se suma además a la investigación previa por la bandera en donde se colocó "Las Malvinas son argentinas" exhibida tras la semifinal contra Inglaterra a pedido del gobierno británico.

Ante ello, la FIFA avanzará con el análisis de los incidentes en la final del Mundial 2026 y el tema de la bandera con el texto de las Islas Malvinas. Todavía no hay plazos definidos ni sanciones confirmadas para los jugadores, el cuerpo técnico o hacia la Asociación del Fútbol Argentino en la investigación contra su selección.