Julián Álvarez deja mensaje a la hinchada argentina tras la final del Mundial: "Esta bandera es lo que nos define"

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Julián Álvarez se convirtió en protagonista fuera de la cancha. El delantero publicó un mensaje en redes sociales en el que agradeció a los hinchas por su apoyo y expresó orgullo por representar la camiseta albiceleste, texto que fue interpretado como un gesto de unidad y resiliencia en un momento de dolor colectivo.

El mensaje a los hinchas

Álvarez reconoció que todo el equipo y la hinchada llegaba al Mundial con el deseo de llevarse la copa por segunda vez consecutiva, pero que lo vivido durante toda la jornada mundialista permanecerá en su memoria y que, más allá de buscar la victoria, lo que lo emocionó más fue representar a su país.

"Todos soñábamos con llevar la copa a casa, pero más allá del resultado, lo que vivimos y sentimos durante estos 50 días no lo vamos a olvidar nunca".

Álvarez deja emotivo mensaje a los aficionados argentinos.

Álvarez ni Messi regresaron a Argentina

El mensaje coincidió con el regreso de la selección a Buenos Aires, donde Álvarez ni Messi estuvieron presentes. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que varios jugadores partieron directamente desde Estados Unidos hacia sus clubes o destinos personales, entre ellos el delantero del Atlético de Madrid.

Su ausencia se vinculó también a las molestias físicas que arrastraba en el tobillo, tratadas con plasma rico en plaquetas durante el torneo, lo que obligó al cuerpo técnico a manejar su participación con cautela.

🇦🇷🤩 Los jugadores de la Selección Argentina vuelven a SONREÍR con este gran recibimiento pic.twitter.com/840QlUsT8t — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 21, 2026

La publicación fue ampliamente compartida y celebrada por los hinchas, que la interpretaron como una muestra de compromiso y humildad. Pese a la frustración de la derrota, Álvarez buscó transmitir un espíritu de unidad y orgullo nacional. Para muchos, sus palabras se convirtieron en un recordatorio de que la identidad de la selección no se mide solo en títulos, sino también en la forma de representar al país.

El mensaje de Julián Álvarez tras la final del Mundial 2026 sintetiza el dolor de la derrota y la fortaleza de un equipo que se define por su entrega. Su ausencia en el regreso a Buenos Aires, junto a la de Messi, no opacó el impacto de sus palabras, que reforzaron el vínculo con la hinchada y proyectaron la idea de que la Albiceleste seguirá luchando por dejar a Argentina en lo más alto.