Conocido delantero brasileño explota de alegría tras victoria de España ante Argentina en el Mundial 2026

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista brasileño Richarlison de Andrade protagonizó un video que se hizo viral en redes sociales y donde se le observa celebrando de manera intensa el gol que marcó España a Argentina en la final del Mundial 2026.

Reacción descontrolada frente al televisor

Richarlison se lanzó al piso y pegó un salto enorme mientras veía el partido. Su pareja la modelo brasileña Amanda Araujo lo grababa y no paraba de reírse con el momento. El delanteero del Tottenham mostró toda su pasión por el fútbol con gestos exagerados.

El brasileño incluyó su clásico avioncito en el festejo tras el tanto de Ferran Torres que selló el 1-0 para España en la prórroga. El video captó la atención de miles de usuarios que compartieron el clip por la intensidad del momento. Muchos destacaron cómo un jugador brasileño celebró más que varios hinchas españoles.

El delantero demostró una vez más su carácter emotivo que lo caracteriza dentro y fuera de la cancha. El momento ocurrió en su casa mientras seguía la definición del Mundial. El partido fue muy cerrado y España dominó la mayor parte del tiempo. Argentina quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Enzo Fernández cerca del final del tiempo reglamentario.

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🇧🇷⚽ Richarlison celebró el gol de España ante la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 y su reacción no pasó desapercibida entre los hinchas. #Mundial2026 #España #Grupo33 pic.twitter.com/YJZAO7k8yb — treintaytres (@GRUPOTRESTRES) July 20, 2026

Impacto en redes tras la final

El festejo se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales como X y TikTok. Usuarios de diferentes países reaccionaron con memes y mensajes divertidos sobre la escena. España se coronó bicampeona del mundo tras vencer a Argentina en un partido muy disputado.

El gol llegó en el minuto 106 gracias a la gran jugada de Ferran Torres asistido por Nico Williams. Richarlinson no fue convocado a la selección de Brasil para esta Copa del Mundo pero siguió de cerca todas las emociones del torneo. Su video generó risas y sorpresa entre fanáticos del fútbol global.

El delantero vive un buen momento personal junto a Amanda Araujo y a su familia. Este tipo de instantes muestran el lado humano de los deportistas más allá de los partidos. El delantero brasileño se convirtió en tendencia mundial por su forma única de apoyar el fútbol. El video sigue circulando y sumando vistas cada hora.

El Mundial 2026 dejó grandes historias dentro y fuera de la cancha. Este festejo del brasileño quedará como uno de los recuerdos más divertidos de la competencia. El video del delantero brasileño continúa generando interacciones en todo el mundo.