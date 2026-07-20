Enzo Fernández rompe su silencio tras expulsión en la final del Mundial y la derrota de Argentina ante España

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Enzo Fernández rompió el silencio después de la final del Mundial 2026, marcada por la derrota de Argentina frente a España y su expulsión en el tramo decisivo del partido. El mediocampista publicó un mensaje donde habló del orgullo de representar al país y del dolor por no conseguir el campeonato.

El mensaje de Fernández tras la derrota argentina

El argentino compartió un descargo tras la final del Mundial 2026, luego del encuentro en el que Argentina cayó ante España y perdió la posibilidad de conquistar nuevamente el título. El futbolista se refirió al golpe deportivo y resaltó el camino recorrido junto al equipo.

El mediocampista del seleccionado argentino manifestó su agradecimiento hacia los hinchas y sus compañeros después del partido. Fernández destacó el compromiso del plantel durante la competencia mundialista y aseguró que representar a la Argentina fue una experiencia que llevó con orgullo.

El jugador publicó un mensaje en sus redes sociales luego de la final, donde dejó sus sensaciones tras una jornada marcada por la derrota y la expulsión que sufrió durante el encuentro frente al conjunto español.

"Orgulloso de este equipo y de defender esta camiseta. Gracias a todos los que nos acompañaron siempre", expresó.

El futbolista también hizo referencia al apoyo recibido durante todo el torneo y a la importancia del grupo que conformó la selección argentina. El mensaje estuvo enfocado en valorar el esfuerzo colectivo, sin realizar declaraciones sobre decisiones arbitrales o situaciones polémicas del encuentro.

La expulsión de Enzo Fernández

Enzo Fernández fue expulsado en los minutos finales del partido ante España, después de recibir una segunda tarjeta amarilla por una infracción cometida durante el desarrollo de la final. La tarjeta dejó a Argentina con un jugador menos durante el cierre del compromiso.

La selección argentina disputó los últimos minutos con inferioridad numérica y España aprovechó esa situación para buscar el resultado definitivo. El encuentro terminó con triunfo español por 1-0, resultado que dejó al equipo argentino sin el campeonato mundial.

El mensaje publicado por Fernández llegó después de una jornada complicada para el seleccionado argentino. El jugador eligió destacar el esfuerzo realizado durante la competencia y el respaldo de los aficionados que acompañaron al equipo durante el campeonato.

La final del Mundial 2026 terminó con España como campeón tras superar a Argentina por la mínima diferencia. Enzo Fernández cerró su participación mundialista con un mensaje de agradecimiento y reconocimiento hacia la selección argentina, luego del resultado adverso.