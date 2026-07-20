Rodrigo de Paul se pronuncia tras perder el Mundial y denuncia "campaña anti Argentina"

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 provocó múltiples reacciones dentro de la Albiceleste. Uno de los primeros en pronunciarse fue Rodrigo De Paul, quien compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo de los aficionados y referirse a la denominada "campaña anti Argentina" que, según manifestó, acompañó al equipo durante el torneo.

De Paul agradeció a los hinchas tras la final

Luego de la definición del campeonato, Rodrigo De Paul utilizó su cuenta de Instagram para expresar sus sensaciones tras la caída de la Selección Argentina. El mediocampista señaló que el mayor dolor fue no poder entregar nuevamente una Copa del Mundo al país, aunque destacó el vínculo que mantiene el plantel con los aficionados.

"Lo que más me duele es no haber podido darle otra vez la Copa del Mundo a todos los argentinos", publicó.

El futbolista también manifestó que el respaldo de los seguidores estuvo presente durante toda la competencia y aseguró que el equipo seguirá representando al país con el mismo compromiso. Su publicación llegó pocas horas después de la derrota en la final frente a España.

"Lo que construimos entre todos va mucho más allá de un título", anunció.

De Paul se pronunció tras final.

El mensaje sobre la "campaña anti Argentina"

En otro tramo de su publicación, Rodrigo De Paul hizo referencia a las críticas que rodearon a la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Según MDZ, el volante afirmó que observó una serie de cuestionamientos y versiones que, de acuerdo con su mensaje, acompañaron el recorrido del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

"Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas", indicó.

El mediocampista sostuvo además que esas situaciones no modificaron el objetivo del grupo y que, por el contrario, fortalecieron el compromiso de representar a la Selección Argentina. Sus declaraciones fueron difundidas mediante un extenso mensaje publicado en sus redes sociales tras finalizar el campeonato.

La publicación de Rodrigo De Paul apareció después de que Argentina finalizara como subcampeona del Mundial 2026, certamen en el que buscaba defender el título obtenido cuatro años antes. Durante el torneo, la Albiceleste fue protagonista de distintas polémicas y debates que tuvieron amplia repercusión en medios internacionales y redes sociales.

Rodrigo De Paul cerró su mensaje reafirmando el compromiso del grupo con la camiseta albiceleste y agradeciendo el respaldo recibido durante el torneo. Sus declaraciones se convirtieron en una de las principales repercusiones tras la derrota de su país en la final del Mundial 2026 y la mención a la "campaña anti Argentina".