24/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Emoción a tope en el pueblo blanquiazul. A falta de una jornada para que culmine la primera etapa del campeonato peruano, Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 tras golear 3 - 0 a Los Chankas, en Matute.

Un marco blanquiazul espectacular

Una multitud de hinchas blanquiazules llenaron el Estadio Alejandro Villanueva, de La Victoria, para alentar al equipo de sus amores de principio a fin como presagio de lo que iba a suceder y no era para menos.

Alianza Lima se enfrentó a Los Chankas, por un encuentro perteneciente a la fecha 16 de este primer tramo del torneo local, con la consigna de que si ganaba levantaría el primer título del año 2026 y así sucedió.

En un partido sin mayores complicaciones, el cuadro dirigido por el argentino Pablo Guede ratificó su buen desempeño contra un cuadro andahuaylino que tuvo una actuación discreta y logró golearlo cuando aún faltaba una fecha para el cierre de este primer tramo del torneo local.

Así recibieron los hinchas a Alianza Lima

Así fue el primer tiempo de la histórica noche

A los 3 minutos del primer tiempo, el lateral íntimo Marcos Huamán fue el primero en acercarse a portería rival, aunque lanzó el balón sobre el arco de Camacho. Pero sería un empeñoso Jairo Vélez, quien a los 13 minutos abrió el marcador tras una gran asistencia de Esteban Pavez y Matute se llenó de algarabía.

Posteriormente, los blanquiazules continuaron en la búsqueda del segundo tanto, aprovechando las imprecisiones de los defensas de Los Chankas. Fue así que, el ecuatoriano Eryc Castillo aprovechóm un contragolpe letal y definió de forma certera marcando el 2 a 0 a los 27 minutos.

Alianza Lima presionaba constantemente a sus rivales más allá de la ventaja parcial, pese a ello a los 40 minutos Los Chankas tuvieron la oportunidad de descontar tras un centro al corazón del área íntima, pero ninguno llegó para conectar la redonda. Un minuto después, Castillo pudo marcar su doblete, pero mandó la pelota por encima del arco rival. Así culminaba la primera mitad.

El cierre perfecto y a festejar

Tras el retorno de vestuarios para el inicio del segundo tiempo, Alianza Lima no bajó buscando el tercer gol, pero fue recién a los 81 minutos que tras un tiro de esquina, el defensa Renzo Garcés apareció con un soberbio cabezazo para cerrar la goleada ante el cuadro de Andahuaylas.

Así, pese a un inicio complicado en el campeonato peruano, el conjunto blanquiazul levantó el título del Torneo Apertura 2026 siendo el equipo que más goles anotó, el que más triunfos tuvo y el que menos goles recibió por lo que tras el pitazo final Matute fue una fiesta en todo su esplendor.