Sporting Cristal ANUNCIA la SALIDA de Felipe Vizeu con CORTO comunicado

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal confirmó por medio de un comunicado en sus redes sociales, el fin de contrato del delantero Felipe Vizeu de 29 años. El atacante brasileño pone fin a su paso por filas 'celestes' después de disputar el torneo Clausura de la temporada 2025, cuando vino a mitad de año, y el torneo Apertura de la presente Liga1.

El comunicado de Cristal

El equipo del Rímac, cuestionado en los últimos años por no volver a conquistar un título desde 2020 y por los desaciertos en sus fichajes durante la gestión del Grupo Innova, anunció una salida que muchos hinchas de Sporting Cristal esperaban. El club lo comunicó de la manera más breve y contundente.

Sin mayor verso, Cristal manifestó de forma sencilla la separación, destacando protocolarmente su profesionalismo y entrega durante su permanencia.

¡Muchas gracias, Felipe!



Te agradecemos por tu entrega y profesionalismo con la Celeste.



¡Muchos éxitos!#FuerzaCristal pic.twitter.com/fUDAlpXBag — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 20, 2026

Los números de Vizeu

El delantero brasileño no logró cumplir con las expectativas de los hinchas celestes ni justificar la confianza depositada en su llegada. Felipe Vizeu disputó 29 partidos con la camiseta de Sporting Cristal, registrando apenas 9 goles entre la Liga1, incluyendo los torneos Apertura y Clausura, y la Copa Libertadores.

Una estadística que refleja su poca efectividad frente al arco y su escaso impacto en el equipo. De esta manera, Vizeu se marcha del cuadro rimense sin dejar una huella positiva, siendo recordado por muchos aficionados como uno de los fichajes ofensivos que menos respondió en la historia reciente del club.

Detalles de su salida

Más allá de sus estadísticas, Felipe Vizeu fue perdiendo protagonismo en el equipo dirigido por Roberto Mosquera, quien consideraba necesario incorporar a un delantero extranjero que pudiera cumplir con las exigencias del club. El técnico nacional le comunicó que no entraba en sus planes para la presente temporada.

Con su salida, Sporting Cristal liberó un cupo de extranjero que permitió la inscripción del extremo derecho colombiano Juan Manuel Cuesta, procedente de la Universidad Central de Venezuela, quien llega tras una destacada participación en la Copa Libertadores.

Salida de Vizeu permitió que Roberto Mosquera pueda integrar al colombiano Juan Manuel Cuesta

Sporting Cristal anunció la salida del delantero Felipe Vizeu mediante un breve comunicado publicado en sus redes sociales oficiales. El atacante brasileño quedó apartado de las decisiones técnicas de Roberto Mosquera, quien determinó que no sería tomado en cuenta. Para los intereses del cuadro 'rimense', Vizeu no logró cumplir con las expectativas durante casi un año en la institución, dejando números por debajo de lo esperado.