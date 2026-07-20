Selección Argentina regresó al país tras perder la final del Mundial 2026: así fue la recepción de su hinchada

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Argentina volvió al país luego de disputar la final del Mundial 2026, en la que cayó frente a España. La delegación arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza con un recibimiento protocolar y sin festejos oficiales, mientras algunos futbolistas no viajaron junto al resto del plantel por compromisos personales y deportivos.

El plantel llegó a Ezeiza con un operativo protocolar

El arribo de la albiceleste se realizó mediante un vuelo de Aerolíneas Argentinas que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Este operativo estuvo organizado únicamente para garantizar el traslado del plantel, sin actos públicos ni recorridos especiales debido al resultado obtenido en la final del torneo.

Los primeros integrantes en descender del avión fueron Lionel Scaloni, Nicolás Otamendi y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. Posteriormente, el resto de los futbolistas abandonó el avión para dirigirse al predio de la AFA, donde continuó el cronograma previsto por la delegación.

Familiares de varios jugadores también llegaron al país en otro vuelo y se trasladaron al predio de la AFA para reencontrarse con los integrantes del seleccionado. Mientras tanto, un grupo reducido de hinchas permaneció en las inmediaciones del aeropuerto con banderas y camisetas para recibir al equipo albiceleste.

Varios jugadores regresaron por separado tras la final

No todos los integrantes de la Selección Argentina regresaron en el mismo vuelo. Lionel Messi viajó por separado del resto de la delegación, al igual que Rodrigo De Paul y otros futbolistas que iniciaron sus vacaciones o debían incorporarse directamente a sus respectivos clubes.

La planificación de los viajes respondió a los diferentes compromisos personales y deportivos de los jugadores luego de finalizar la competencia internacional. Por ese motivo, la delegación no regresó de manera completa al país, aunque el cuerpo técnico sí acompañó el arribo oficial organizado por la AFA.

Los jugadores saludaron a sus hinchas.

Durante la recepción también participaron integrantes del Regimiento de Granaderos, quienes interpretaron canciones relacionadas con la selección nacional como parte del protocolo previsto para el arribo. La actividad formó parte del recibimiento institucional realizado en el aeropuerto tras la llegada del equipo argentino.

La Selección Argentina regresó al país después de disputar la final del Mundial 2026, con una recepción protocolar en Ezeiza, sin caravana oficial y con varios futbolistas viajando por separado. El operativo cerró la participación del equipo en el torneo y marcó el inicio del regreso de cada integrante a sus actividades deportivas y personales.