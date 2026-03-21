Con doblete de Eryc Castillo: Alianza Lima venció 2-0 a Juan Pablo II College y sigue como puntero del Apertura

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de idas y vueltas por lo que era la casi salida de Pablo Guede, Alianza Lima continúa con su buena racha en el Torneo Apertura luego de vencer por 2-0 a Juan Pablo College. El elenco blanquiazul volvió a sumar de a tres gracias a dos tantos de Eryc Castillo quien salió de la mala racha que arrastraba desde hace varios fechas.

Primer tiempo con poco fútbol

Una de las novedades en el equipo rival fue la presencia de Christian Cueva desde el arranque ya que no venía siendo tomado en cuenta desde la jornada 3 del campeonato. Su presencia fue vital para los intereses de su equipo ya que logró desestabilizar emocionalmente a los blanquiazules como fue el caso de Luis Advíncula.

Otro que pesó poco en el partido por un duelo aparte fue Paolo Guerrero. El delantero de 42 años sostuvo un tenso enfrentamiento con Paolo Fuentes. Esto provocó su reacción en más de una oportunidad la cual fue advertida por el árbitro Joel Alarcón.

El gol de Eryc Castillo para que Alianza Lima le gane 1-0 a Juan Pablo II College pic.twitter.com/5Qu80p4wQe — videosvirales (@top_videos_top) March 22, 2026

Todo esto jugó a favor de Juan Pablo II College ya que no sufrió ninguna jugada clara en ataque de parte de Alianza Lima. El local solo tuvo un par de aproximaciones gracias a remates de Kevin Quevedo y Esteban Pavez que no conllevaron mayor peligro. Así se fue los primeros 45 minutos en medio de murmullos que bajaban desde las cuatro tribunas de Matute.

Goles en la segunda mitad

Con el mismo equipo, Alianza Lima saltó al campo principal de Matute buscando abrir el marcador. Chankas CYC había ganado su respectivo partido por lo que los íntimos estaban obligados a sumar de a tres para seguir compartiendo la punta del Torneo Apertura.

Esta vez, la visita se metió atrás desde el pitazo de Joel Alarcón dejándole la pelota al local para tener absoluto control del encuentro. Como era de esperarse, esto generó continuas llegadas sobre el arco defendido por Matías Vega.

Eryc Castillo La figura del partido . 🔥 pic.twitter.com/CF7IZBvd6D — FactorALianza Videos/Fotos (@ALianzaMania) March 22, 2026

Finalmente, la resistencia de Juan Pablo II fue vencida al minuto 63 gracias a un tanto de cabeza de Eryc Castillo quien conectó un buen centro desde la derecha de Luis Advíncula. Minutos después, Gaspar Gentille anotaba el segundo, pero su anotación no subió al marcador por estar en posición adelantad.

Por suerte, el ecuatoriano Castillo apareció por segunda oportunidad decretando su doblete cuando el cotejo expiraba. Con ello, Alianza Lima venció 2-0 a Juan Pablo II College y se mantiene en la punta del Torneo Apertura junto con Chankas CYC.