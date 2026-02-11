Alianza Lima hace inesperada publicación tras denuncia de presunta agresión de Piero Cari a su enamorada

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima sorprendió a sus hinchas con una publicación en redes sociales justo después de que se difundiera la denuncia por presunta agresión de Piero Cari a su enamorada. El mensaje llamó la atención por su inesperado contenido.

Piero Cari es increpado por presunta agresión

En un video publicado en X se observa a una joven acercarse a Piero Cari dentro de Matute para cuestionarlo directamente sobre una presunta agresión a su pareja.

En las imágenes, la joven lo increpa con palabras directas y llenas de indignación: "Piero, ¿por qué eres un pegalón? ¿Por qué golpeaste a Bella? ¿Por qué le hiciste eso a tu flaca? Cuéntame", se escucha mientras lo encara.

Pese a los fuertes señalamientos, Piero Cari no respondió a las preguntas y solo atinó a sonreír, reacción que rápidamente generó comentarios y críticas entre los seguidores del club y usuarios de redes.

El clip se viralizó en cuestión de horas, encendiendo la polémica dentro de la tienda blanquiazul, sobre todo por la gravedad de la acusación. Hasta el momento, el jugador no se ha pronunciado sobre el caso.

Alianza sorprende con inesperada publicación

Horas después de la difusión del video, Alianza Lima sorprendió a sus hinchas con una publicación en sus redes sociales, pero sin mencionar nada sobre la denuncia de Piero Cari.

𝑳𝒂 𝒇𝒊𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒔𝒆 𝒗𝒊𝒗𝒆 𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓 𝒄𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒊𝒅𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔. 💙👏🏾



Para que cada partido sea una experiencia segura y ordenada, revisa los 𝐜𝐮𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 antes de ingresar al estadio. ⚪️🔵#SomosAlianza pic.twitter.com/nkDe4mYYED — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) February 11, 2026

El club optó por informar sobre los cuidados y restricciones para el partido de hoy ante 2 de Mayo: "La fiesta se vive mejor cuando la cuidamos entre todos. Para que cada partido sea una experiencia segura y ordenada, revisa los cuidados y restricciones antes de ingresar al estadio", escribieron.

Esta publicación fue interpretada por algunos como una manera de evadir la polémica que rodea al jugador, generando aún más comentarios de seguidores que pedían un pronunciamiento claro sobre la acusación.

Hora y dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo

El partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará este miércoles 11 de febrero, desde las 7:30 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva. Las puertas del recinto abrirán desde las 4:00 p. m., para que los hinchas puedan ingresar con tiempo y disfrutar del ambiente previo al encuentro.

Las entradas siguen disponibles a través de Joinnus y Yape, facilitando que los fanáticos puedan asegurar su lugar en la tribuna.

Para quienes no puedan asistir al estadio, el partido lo pasará ESPN. Y si eres más de verlo en el celular o la compu, lo puedes seguir por Disney+, o usando las apps de DGO y Movistar TV.

Incluso los hinchas de otros países podrán disfrutar del partido gracias a Telefe, que transmitirá el encuentro en su canal de YouTube, asegurando que nadie se pierda la acción.

La denuncia por presunta agresión de Piero Cari a su enamorada sigue generando polémica en Alianza Lima y entre sus hinchas. Aunque el club no se ha pronunciado sobre el caso, publicó información sobre las medidas y cuidados para el partido de hoy ante 2 de Mayo.