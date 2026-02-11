RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Lamentable pérdida

Fallece querido ACTOR a los 33 años tras complicaciones de salud: Fans lamentan su pérdida

Un querido actor de Hollywood falleció a los 33 años. La noticia sorprendió a todos sus seguidores, quienes lo recuerdan por su papel de Plug en 'How to Eat Fried Worms'.

Fallece actor a los 33 años.
Fallece actor a los 33 años. (Puntal)

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 11/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Luto en la televisión y en Hollywood. El espectáculo lamenta la muerte de un querido actor a los 33 años de edad. Según se reportó, el artista fue hospitalizado de emergencia tras sufrir fuertes dolores.

Luto en Hollywood: Fallece actor a los 33 años

La irremediable pérdida del artista fue confirmada por su madre, Carol Garrett a TMZ. Según detalló, el actor Blake Garrett acudió a urgencias la semana pasada en Oklahoma tras experimentar un dolor intenso y que posteriormente le diagnosticaron herpes zóster. Asimismo, reveló que Blake podría haberse automedicado para sobrellevar el dolor de la infección viral, sin imaginar que desencadenaría una serie de complicaciones para su salud.

Por su parte, el padre de Blake, quien saltó a la fama siendo niño con su papel de Plug en la adaptación cinematográfica del popular libro infantil de 1973 'How to Eat Fried Worms', "había vivido una buena vida en Oklahoma durante los últimos tres años", una etapa que coincidió con su proceso de sobriedad.

Finalmente, se detalló que su familia espera aún los resultados de la autopsia para conocer la causa oficial del deceso. Los seguidores del actor nacido en Austin, Texas, lamentaron su pérdida y le dedicaron sentidos mensajes en sus redes sociales.

¿Quién era Blake Garrett?

Nolan Blake Garrett tuvo una carrera intensa e impresionante como actor infantil, consiguió papeles protagónicos desde muy joven en producciones locales como "Aladino y su lámpara mágica" y "Peanuts: Un tributo a Charlie Brown".

Ex chica reality sorprende al anunciar que le propusieron matrimonio: "Me pidió la mano en..."
Lee también

Ex chica reality sorprende al anunciar que le propusieron matrimonio: "Me pidió la mano en..."

Con tan solo 10 años, Blake salió de gira con el espectáculo en estadios "Barney's Colorful World International Tour", y su mayor oportunidad llegó en 2006, cuando interpretó a Plug en "Cómo comer gusanos fritos (How to Eat Fried Worms)", un papel que le valió un premio Artista Joven al Mejor Reparto Joven. 

A pesar de haber sido premiado, el pequeño no continúo con su carrera como actor, pues no ha tenido ningún otro papel relevante en el cine. Vivió en Tulsa, Oklahoma, donde en los últimos años se había estabilizado y mantenido sobrio antes de su muerte a los 33 años.

Fallece reconocido influencer tras ardua lucha contra el cáncer de páncreas: Familiares dedican emotivo adiós
Lee también

Fallece reconocido influencer tras ardua lucha contra el cáncer de páncreas: Familiares dedican emotivo adiós

Es así como se reportó la lamentable pérdida de la estrella infantil de Estados Unidos, Black Garrett. tras acudir a urgencias por un dolor severo y recibir un diagnóstico de herpes zóster. El actor de Hollywood es recordado por formar parte del elenco de la película familiar de 2006 "Cómo comer gusanos fritos".

Temas relacionados actor fallecido Hollywood luto Salud Televisión

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA