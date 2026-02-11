Fallece querido ACTOR a los 33 años tras complicaciones de salud: Fans lamentan su pérdida

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en la televisión y en Hollywood. El espectáculo lamenta la muerte de un querido actor a los 33 años de edad. Según se reportó, el artista fue hospitalizado de emergencia tras sufrir fuertes dolores.

Luto en Hollywood: Fallece actor a los 33 años

La irremediable pérdida del artista fue confirmada por su madre, Carol Garrett a TMZ. Según detalló, el actor Blake Garrett acudió a urgencias la semana pasada en Oklahoma tras experimentar un dolor intenso y que posteriormente le diagnosticaron herpes zóster. Asimismo, reveló que Blake podría haberse automedicado para sobrellevar el dolor de la infección viral, sin imaginar que desencadenaría una serie de complicaciones para su salud.

Por su parte, el padre de Blake, quien saltó a la fama siendo niño con su papel de Plug en la adaptación cinematográfica del popular libro infantil de 1973 'How to Eat Fried Worms', "había vivido una buena vida en Oklahoma durante los últimos tres años", una etapa que coincidió con su proceso de sobriedad.

Finalmente, se detalló que su familia espera aún los resultados de la autopsia para conocer la causa oficial del deceso. Los seguidores del actor nacido en Austin, Texas, lamentaron su pérdida y le dedicaron sentidos mensajes en sus redes sociales.

¿Quién era Blake Garrett?

Nolan Blake Garrett tuvo una carrera intensa e impresionante como actor infantil, consiguió papeles protagónicos desde muy joven en producciones locales como "Aladino y su lámpara mágica" y "Peanuts: Un tributo a Charlie Brown".

Con tan solo 10 años, Blake salió de gira con el espectáculo en estadios "Barney's Colorful World International Tour", y su mayor oportunidad llegó en 2006, cuando interpretó a Plug en "Cómo comer gusanos fritos (How to Eat Fried Worms)", un papel que le valió un premio Artista Joven al Mejor Reparto Joven.

A pesar de haber sido premiado, el pequeño no continúo con su carrera como actor, pues no ha tenido ningún otro papel relevante en el cine. Vivió en Tulsa, Oklahoma, donde en los últimos años se había estabilizado y mantenido sobrio antes de su muerte a los 33 años.

Es así como se reportó la lamentable pérdida de la estrella infantil de Estados Unidos, Black Garrett. tras acudir a urgencias por un dolor severo y recibir un diagnóstico de herpes zóster. El actor de Hollywood es recordado por formar parte del elenco de la película familiar de 2006 "Cómo comer gusanos fritos".