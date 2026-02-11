¡En problemas! Presidente de popular club de fútbol fue detenido por presunto nexo con crimen organizado

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol y la política casi nunca van de la mano, pero en este caso se han visto vinculados gracias a una grave acusación. Un popular club de Sudamérica se ha visto envuelto en un escándalo judicial que ha dado la vuelta al mundo tras al arresto de su presidente.

Arrestan a presidente de Barcelona de Ecuador

A solo días de debutar en la Copa Libertadores y luego de recibir al Inter de Miami de Lionel Messi en su tradicional 'Noche Amarilla', el presidente de Barcelona de Ecuador, Antonio Álvarez, fue detenido en el marco de las investigaciones por el Caso Goleada.

Este mediático caso es liderado por el Fiscal General del Estado donde se indagan sobre delitos de alto calibre como lavado de activos y defraudación tributaria. En esa misma línea, el hermano del dirigente y alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también fue capturado por las autoridades al estar involucrado en la causa.

En simultaneo, se realizaron allanamientos a distintos inmuebles de la provincia de Guaynas incautando aparatos electrónicos y dinero en efectivo. Según la ley ecuatoriana, los detenidos podrán ser privados de su libertad durante 24 horas mientras se materializa el caso por parte de la Fiscalía General.

La idea era recabar las declaraciones de los involucrados y pruebas claves para determinar su culpabilidad. Según se pudo conocer, de ser declarados culpables se les podría imponer una condena que oscila entre los 19 y 20 años de prisión.

Barcelona se pronunció tras arresto de su presidente.

Barcelona se pronuncia

Como era esperarse, el club Barcelona se pronunció a través de un comunicado tras la detención de su presidente por parte de la justicia. De acuerdo a sus protocolos ya establecidos, la institución designó a Miguel Montalvo Arias como su nuevo mandamás de manera temporal.

La intención del equipo de Guayaquil es alejar estos problemas judiciales del buen presente del primer equipo que se alista para afrontar partidos claves de la LigaPro de Ecuador y por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

"El señor Miguel Montalvo Arias ejercerá las funciones y atribuciones correspondientes al cargo mientras se mantengan las condiciones que dieron origen a la presente subrogación, actuando siempre en el estricto apego a la ley, a los estatutos del club y en beneficio de la institución", indicaron.

En resumen, el presidente de Barcelona de Ecuador, Antonio Álvarez, fue detenido en medio de las investigaciones por el Caso Goleada donde es acusado de lavado de activos y de defraudación tributaria.