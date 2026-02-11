RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Tras fallo del PJ

Embajador de EE.UU. advierte sobre puerto de Chancay: "El dinero barato chino cuesta soberanía"

A través de sus redes sociales, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU. expresó su preocupación ante el fallo del PJ que imposibilita a nuestro país fiscalizar las operaciones en el puerto de Chancay.

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/02/2026

Síguenos en Google News Google News

El embajador de EE.UU. en el Perú, Bernie Navarro, expresó su preocupación ante el fallo del Poder Judicial que imposibilita a nuestro país supervisar el puerto de Chancay. "Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía", expresó.

Emiten pronunciamiento ante fallo

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU. realizó la publicación de un comunicado en donde expresa su punto de vista ante el fallo del Primer Juzgado Constitucional de Lima que, generó una fuerte controversia.

"Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía", escribieron en su publicación realizada este miércoles 11 de febrero.

Nota en desarrollo...

 

OSITRÁN sobre fallo que favorece a Cosco Shipping y restringe fiscalización a megapuerto de Chancay: "Vamos a apelar"
Lee también

OSITRÁN sobre fallo que favorece a Cosco Shipping y restringe fiscalización a megapuerto de Chancay: "Vamos a apelar"

 

 

Chancay bajo disputa: PJ falló a favor de Cosco Shipping para restringir supervisión del megapuerto por OSITRAN
Lee también

Chancay bajo disputa: PJ falló a favor de Cosco Shipping para restringir supervisión del megapuerto por OSITRAN

Temas relacionados China EE. UU. fallo Megapuerto de Chancay Poder Judicial soberanía

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA