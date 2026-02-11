Embajador de EE.UU. advierte sobre puerto de Chancay: "El dinero barato chino cuesta soberanía"

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El embajador de EE.UU. en el Perú, Bernie Navarro, expresó su preocupación ante el fallo del Poder Judicial que imposibilita a nuestro país supervisar el puerto de Chancay. "Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía", expresó.

Emiten pronunciamiento ante fallo

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU. realizó la publicación de un comunicado en donde expresa su punto de vista ante el fallo del Primer Juzgado Constitucional de Lima que, generó una fuerte controversia.

"Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía", escribieron en su publicación realizada este miércoles 11 de febrero.

Concerned about latest reports that Peru could be powerless to oversee Chancay, one of its largest ports, which is under the jurisdiction of predatory Chinese owners. We support Peru's sovereign right to oversee critical infrastructure in its own territory. Let this be a... — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) February 11, 2026

Nota en desarrollo...