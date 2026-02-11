Papa León XIV concede audiencia a José Jerí para mayo del 2026, anuncia Cancillería

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el papa León XIV concedió una audiencia al presidente José Jerí Oré para el próximo 11 de mayo, con la finalidad de que le transmita la invitación del Estado peruano para que visite el Perú en los próximos meses.

De acuerdo con lo informado por "Torre Tagle", la Santa Sede confirmó y agendó el encuentro de ambos personajes, a dos semanas de que el canciller Hugo de Zela anunciara la Buena Nueva para la júbilo de millones de católicos y, en especial, de los chiclayanos, quienes esperan con muchas ansias su regreso tras iniciar su pontificado en mayo del 2025.

Se confirmaría fecha de retorno a un año de su elección como sumo pontífice

Si bien es cierto que la Cancillería informó, que el llamamiento al mandatario es para que le "comparta el fervor" del pueblo peruano al sumo pontífice con respecto a su esperada visita, la reunión podría significar la oficialización de las fechas del retorno al país del máximo líder de la Iglesia Católica.

#NoticiasTorreTagle | El Vaticano confirmó que Su Santidad el Papa León XIV concedió audiencia al presidente de la república José Jerí, para el 11 de mayo próximo. La ocasión serviría para que el jefe de Estado transmita, personalmente, la invitación y le comparta el fervor con... pic.twitter.com/5XbnUfFaIv — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 11, 2026

El encuentro se da al año de que Robert Prevost sea elegido sucesor del desaparecido papa Francisco. Como se recuerda, el santo padre fue anunciado como nuevo obispo de Roma el 8 de mayo del 2025 ante una multitud de fieles católicos que esperaban tan magna elección en la plaza San Pedro. Posteriormente, el 18 del mismo mes inició su pontificado, convirtiéndose formalmente en el papa número 267 de la historia de la humanidad.

Quien dio un poco más de precisiones sobre el regreso de León XIV al Perú, fue el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader. En entrevista para Exitosa el 4 de febrero último, señaló que el encuentro del santo padre con el pueblo peruano sería en noviembre o durante la primera semana de diciembre de este 2026.

Lugar casi definido para su misa en Chiclayo

A la espera de la confirmación de su retorno y lugar donde ofrecerá la santa misa en Lima, en Chiclayo, ciudad de mucho valor para el papa León XIV, ya tienen "casi confirmado" el lugar de la congregación. El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, anunció a nuestro medio el domingo 8 de febrero, que el "lugar elegido" sería el nuevo Parque Industrial.

"Yo creo que tranquilamente podemos hablar de 400 000 personas que van a visitar Chiclayo y el tema es que, un recinto de esta naturaleza solamente puede albergar lo que va a ser dentro de poco el nuevo Parque Industrial de Lambayeque, que es en la Pampa del Reque; es decir, a orillas de lo que significará el Terminal Portuario de Eten", sostuvo.

En ese sentido, comentó que la transitabilidad no sería inconveniente alguno para el público en general, puesto que, existe una carretera exclusiva para llegar al lugar, el cual puede albergar a un millón de personas.

Un nuevo paso se da para concretar tan importante acontecimiento en nuestro país, millones de peruanos esperan que se confirme muy pronto las fechas en que León XIV volverá a pisar suelo peruano.