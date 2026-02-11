Bancada de APP firmará pedido para realizar un pleno extraordinario y debatir censura contra José Jerí

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La bancada del Alianza para el Progreso anunció que se sumarán al pedido para convocar a un pleno extraordinario con el fin de debatir una censura contra el presidente José Jerí.

Impulsados por cuestionamientos a Jerí

Los miembros del grupo parlamentario confirmaron que tras una reunión y una ardua evaluación decidieron firmar el pedido para convocar al Pleno.

"Decisión asumida luego de evaluar los hechos y conductas que involucran a quien ejerce la más alta magistratura del país, que son de conocimiento público y que requieren ser debatidos ampliamente para tomar las mejores decisiones en bien del Perú", señalan en su comunicado publicado en redes sociales.

En ese sentido, la congresista miembro de la bancada, Lady Camones señaló que corresponderá escuchar las explicaciones del mandatario tras ser cuestionado por los congresistas respecto a presuntos actos de corrupción.

Por su parte, el vocero de la agrupación, Eduardo Salhuana, brindó una conferencia de prensa en la que explicó las razones de la toma de su decisión.

"Se han dado situaciones anómalas y se exige conductas correctas de los gobernantes, creo que en este caso hay mucho que explicar, hay mucho que aclarar y eso precisamente se dilucidará en un pleno extraordinario públicamente para que el pueblo sepa cuál es la posición de cada bancada parlamentaria", dijo a la prensa.

El parlamentario resaltó que en dicha sesión corresponderá tomar una decisión sobre una vacancia o censura a Jerí, debido a que ello es lo que indica el Reglamento del Congreso.

"APP no actúa de manera reactiva, APP reflexiona, evalúa basándose en principios y valores. El Perú necesita continuidad, el Perú necesita políticas y estrategias que se mantengan en el tiempo y eso implica liderazgos que continúen. Sin embargo, pasados los meses y observando, constatando que se reiteraban algunas actitudes que no corresponden, evidentemente creo que es hora de debatirlo en el Congreso", explicó.

Completan firmas para pedido

Para lograr convocar a un Pleno extraordinario se necesitan 78 firmas de congresistas, equivalentes a las tres quintas partes del número legal de parlamentarios.

El pedido comenzó a buscar firmas el 27 de enero, con 41 firmas, a lo largo de los meses se sumaron otras bancada, la última fue la de Podemos Perú. Hasta el 8 de febrero contaban con 62 firmas, pues algunos parlamentarios de APP firmaron.

Con el anuncio de este miércoles 11 de febrero, el Congreso lograron más de 80 firmas, lo que obliga al presidente del Congreso a convocar el pleno extraordinario en un plazo de 15 días hábiles.