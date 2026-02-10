Carlos Zambrano recibió mensajes extorsivos al mismo tiempo que la denuncia por abuso sexual, señala su abogado

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un caso que se complica

El futbolista peruano Carlos Zambrano enfrenta un complejo escenario judicial tras ser denunciado en Argentina por presunto abuso sexual. En medio de este proceso, su abogado en Perú, Gonzalo Hidalgo, reveló que el jugador recibió mensajes extorsivos en la misma madrugada en que la presunta víctima formalizaba su acusación.

Según el letrado, la coincidencia temporal sugiere que los responsables estarían vinculados al entorno cercano de la denunciante.

"Lo que sorprendió es que, paralelamente, cuando esta señorita terminaba de hacer la denuncia, mi patrocinado recibía estos mensajes", señaló Hidalgo en diálogo con Exitosa.

El hecho ocurrió el 22 de enero a la 1:56 a.m. en Argentina, mientras que en Perú eran las 11:58 p.m. del día anterior. Es decir, Zambrano recibió los mensajes antes de que la denuncia se hiciera pública a nivel internacional.

Captura de pantalla del mensaje denunciado por Zambrano.

Mensajes y destinatarios

El abogado explicó que no solo Zambrano fue contactado, sino también el futbolista Miguel Trauco y una amiga argentina identificada como Danna, quien ya presentó su propia denuncia por extorsión.

Los mensajes llegaron a través de una cuenta de Instagram llamada Máximo Paz, que advertía sobre un supuesto hecho ocurrido en un hotel de Montevideo y ofrecía "solucionar el problema" a cambio de comunicación directa. De lo contrario, amenazaba con entregar la carpeta de la denuncia a la Fiscalía.

Incluso se registró un intento de llamada perdida al celular de Zambrano desde la misma cuenta. Las capturas de pantalla muestran la sincronía entre la hora de la denuncia y el envío de los mensajes, lo que refuerza la sospecha de la defensa.

Hipótesis de la defensa

Hidalgo sostuvo que la coincidencia horaria y el hecho de que la presunta víctima modificara su perfil de Instagram en dos ocasiones durante ese lapso son indicios de que los mensajes provendrían de su círculo cercano. Aunque el abogado reconoció que no se trata de pruebas concluyentes, insistió en que la Fiscalía debe investigar.

"Nadie más tenía conocimiento de los hechos en ese momento. (...) Cuando alguien extorsiona, lo hace desde un usuario recién creado. Este perfil solo seguía a personas vinculadas al conflicto", agregó.

La defensa de Zambrano presentó la denuncia por extorsión en la Fiscalía Provincial Penal del Callao, buscando esclarecer quiénes están detrás de los mensajes. Mientras tanto, el caso principal por abuso sexual continúa en Uruguay y Argentina, con repercusiones directas en la carrera deportiva del jugador, actualmente separado de Alianza Lima.