José Jerí deberá someterse a la justicia "en el momento adecuado", señala presidente de Confiep

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, indicó que, pese a los cuestionamientos, el presidente interino José Jerí debe afrontar a la justicia, pero "en el momento adecuado". Según precisó, un proceso de destitución podría traer consecuencias al proceso electoral.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Zapata consideró que el Perú debería tener como ejemplo a los países con democracias "más maduras", debido a que resuelven sus problemas de forma adecuada.

"Si nosotros vamos a distraer el proceso electoral por estar en el tema del Ejecutivo, del presidente Jerí y toda la situación que esto ha generado, de nuevo vamos a elegir mal y en seis meses vamos a estar con el mismo problema", dijo a nuestro medio este miércoles 11 de febrero.

Sobre cuestionamientos contra Jerí

El presidente de la Confiep brindó su punto de vista respecto a los cuestionamientos contra el presidente interino, José Jerí, quien se ha visto envuelto en una serie de acusaciones y hasta se podría ver amenazado por un proceso de vacancia. Sobre ello, indicó que actualmente se distraería el proceso electoral de ocurrir una destitución.

Al respecto, Jorge Zapata aseguró que Jerí deberá someterse a la justicia para que se investigue si se cometieron irregularidades o no durante su gestión presidencial, pero "en el momento adecuado". "Ya llegará el momento donde los fiscales y los jueces investiguen y tendrá que rendir cuentas al país", agregó.

Fondos para campañas electorales

En otro momento, Zapata expresó su preocupación ante el posible hecho de que diversos partidos políticos se vean financiados por economías ilegales; ello en el marco de la Elecciones Generales 2026. Según indicó, la campaña electoral actual tiene más producción de dinero y capacidad de financiamiento ilegal.

"El empresariado en estas elecciones en particular, se viene replegando del financiamiento político, justamente por esa persecución que hubo a algunos empresarios y algunos políticos que creo que fue injusta, desmedida, desproporcionada, eso ha atemorizado, ha restringido la voluntad de participación de muchos empresarios", detalló.

De esta manera, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, se refirió a la situación en donde se podría presentar una posible vacancia de José Jerí por cuestionamientos en su contra. Sobre ello, indicó que si bien no sería el momento adecuado, el presidente interino deberá someterse a la justicia.