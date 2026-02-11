Miguel Trauco: Su nombre suena en estos clubes tras dejar Alianza Lima

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Miguel Trauco dejó oficialmente Alianza Lima tras el escándalo que lo involucró en una denuncia por agresión sexual. Ahora, el jugador busca relanzar su carrera, y su nombre ya empieza a sonar en algunos clubes, tanto en Perú como en el extranjero, en lo que podría ser un nuevo capítulo en su carrera.

¿Miguel Trauco en Sport Boys?

Sport Boys fue uno de los primeros equipos en aparecer como opción para fichar a Miguel Trauco. Sin embargo, el club chalaco decidió no avanzar en ninguna negociación, según aseguró el periodista Gustavo Peralta.

"Lo intentaron ofrecer a Sport Boys, pero no respondieron. Están esperando a ver qué definen, porque es urgente para él agarrar equipo por un tema económico", señaló Gustavo Peralta en el programa de Linkeados.

Trauco tendría oportunidades en Brasil

Aunque el mercado peruano parece cerrado por el momento, el escenario internacional le abre algunas puertas. Dos clubes de la Segunda División de Brasil han mostrado interés concreto en ficharlo, valorando su experiencia y su perfil como lateral con salida ofensiva.

"A Trauco lo han ofrecido a dos equipos de segunda división en Brasil, están que lo evalúan", añadió Gustavo Peralta.

No hay que olvidar que Miguel Trauco la rompió en Brasil con Flamengo (2017-2019): salió campeón, jugó Copa Libertadores y se ganó un lugar como uno de los laterales peruanos más destacados afuera.

Esa experiencia lo convierte en un jugador atractivo para equipos brasileños que buscan reforzar la banda izquierda con un futbolista probado.

Alianza Lima separa a Peña y Trauco

Recordemos que la tarde del viernes 6 de febrero, Alianza Lima sorprendió a sus hinchas al publicar en sus redes sociales un comunicado en el que anunciaba la salida definitiva de Miguel Trauco y Sergio Peña del club.

"El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: Los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco han dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución", fue lo único que se mencionó en el comunicado.

Todo apunta a que la salida de los jugadores está relacionada con la denuncia que enfrentan, pero en su comunicado oficial, Alianza Lima no hizo referencia a Carlos Zambrano, igualmente señalado por la joven de 22 años por un presunto abuso sexual.

Así, Miguel Trauco inicia una nueva etapa tras dejar Alianza Lima, con su nombre sonando tanto en clubes peruanos como internacionales. Aunque su futuro en Perú parece limitado, la Segunda División de Brasil se perfila como una opción para continuar su carrera.