Alianza Lima pierde frente a Osasco en el debut del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima no tuvo un buen inicio en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 y cayó 3-0 ante Osasco de Brasil en el debut del Grupo A. Las blanquiazules buscarán recuperarse este miércoles 10 de diciembre frente a Zhetysu de Kazajistán y seguir en la pelea del torneo.

Alianza Lima pierde frente a Osasco

El debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes fue difícil. Las dirigidas por Facundo Morando se enfrentaron a un Osasco muy sólido y los nervios del estreno pesaron en el primer set.

Las brasileñas marcaron diferencias rápidamente y se llevaron la primera manga con un contundente 25-14, mostrando su jerarquía y dejando claro que las blanquiazules tendrían que esforzarse al máximo.

En el segundo set, Alianza Lima intentó reaccionar. Las íntimas comenzaron parejo, logrando mantener la paridad en los primeros puntos, pero poco a poco Osasco volvió a imponerse y cerró el set 25-17.

Aunque se notó una mejoría en el juego del equipo peruano, las brasileñas controlaron los momentos claves y se llevaron la ventaja parcial de manera clara.

Alianza Lima no bajó los brazos en el tercer set. Las blanquiazules mostraron buenos momentos de juego y lograron ponerse a la altura de su rival en varios pasajes, sin embargo, Osasco mantuvo la efectividad y ganó 25-18.

Con esto, el equipo brasileño arrancó el torneo con victoria mientras que Alianza Lima tendrá que levantar cabeza para los próximos partidos.

Pese a la derrota, el equipo íntimo mostró destellos de calidad que podrían ser la base para su recuperación en los siguientes encuentros del Grupo A.

Zhetysu de Kazajistán, el próximo rival de Alianza

Alianza Lima tiene poco tiempo para ajustar detalles y mañana, 10 de diciembre, volverá a la cancha a las 11:30 a.m. (hora peruana) y se medirá con Zhetysu VC de Kazajistán, que debutó hoy con derrota ante Savino del Bene de Italia por 3-0 (25-22, 25-21 y 25-20).

Las dirigidas por Facundo Morando buscarán aprovechar este partido para sumar sus primeros puntos y recuperar la confianza en el Mundial de Clubes de Vóley 2025.

Las 'íntimas' deberán terminar primeras o segundas en su grupo para clasificar a las semifinales.

Dicha tarea no será fácil por la calidad de los rivales, pero tampoco imposible, ya que el club peruano ha mostrado su nivel internacional y reforzó su plantilla con dos jugadoras de selección: María Alejandra Marín y Elina Rodríguez.

