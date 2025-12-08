Christian Cueva revela que regresó al Perú para estar cerca de sus hijos y buscar 'revancha' en la selección

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Una decisión meditada. El regreso de Christian Cueva al fútbol peruano ha generado un torbellino mediático dentro y fuera del país. Tras su salida de Emelec, el popular Aladino explicó que su retorno no fue intempestivo, sino una elección meditada en varios planos de su vida.

"Para mí es una oportunidad de la vida, de estar cerca de mis hijos, y sin duda tengo una revancha con el fútbol porque quiero regresar nuevamente a la selección peruana, ese es mi objetivo para el año que viene", declaró en el podcast La Manada.

Motivos personales y profesionales

Cueva subrayó que volver al territorio nacional le permite equilibrar su entorno emocional y reencontrarse con sus tres pequeños, fruto de su relación con Pamela López.

Al mismo tiempo, reconoció que su retorno obedece a un desafío estrictamente deportivo: demostrar que aún puede competir al máximo nivel y ser parte del proceso de la Blanquirroja el próximo año.

"Yo lo que quiero es darle una felicidad a mis hijos y que ellos puedan disfrutar de su papá en sus últimos años en la selección", señaló Cueva.

Consultado también sobre su faceta como cantante, el mediocampista aclaró que esta actividad será momentánea hasta que inicie el entrenamiento con su nuevo club deportivo, Juan Pablo II, dejando así en claro que su prioridad absoluta es su carrera futbolística.

"No, ya este relajo es en diciembre, nada más, porque yo sigo en mi carrera. El 'Tour Cervecero' va a ser en Trujillo, Piura, Huamachuco, por mi tierra, así que vamos a estar por ahí", comentó.

Los números que lo respaldan

En paralelo, sus estadísticas revelan que llega con un ritmo competitivo. Durante la temporada 2025 disputó 32 encuentros —15 con Cienciano y 17 con Emelec—, acumulando así la cifra de ocho goles y seis asistencias. Este registro alimenta las expectativas sobre su rendimiento en la Liga 1 y su posible regreso a la selección.

El retorno de Christian Cueva al Perú no es solo un movimiento deportivo, sino también un gesto personal de cercanía con su familia. Con la ilusión de volver a vestir la camiseta de la selección y la convicción de que aún tiene mucho por demostrar, Aladino inicia un nuevo capítulo en su carrera, marcado por la búsqueda de revancha y el deseo de trascender en el fútbol nacional.