Pol Deportes proyecta su futuro en Europa: estudiará Periodismo Deportivo en Madrid al terminar el colegio

Un anuncio que emociona a miles: Pol Deportes estudiará Periodismo Deportivo en Madrid . Así lo confirmó un mensaje compartido por el hermano de Cliver Huamán en una transmisión de TikTok. Con ello, se confirmó que el joven narrador peruano llevará un curso de 8 meses para potenciar su formación académica en España una vez concluya el colegio.

La noticia generó orgullo entre sus seguidores, que ven en él un ejemplo de esfuerzo y perseverancia. Con apenas 15 años, Pol ya ha logrado que su voz cruce fronteras y que su talento sea reconocido por figuras internacionales.

De Andahuaylas a las aulas europeas

La historia de Pol Deportes se dio a conocer tras su narración de la final de la Libertadores en el cerro Puruchuco, contando solo con un celular y un micrófono improvisado. Hoy, con su próxima experiencia en la Champions League y visitas a cabinas internacionales, su futuro académico se proyecta en Madrid, una ciudad que le abre puertas para profesionalizar su pasión.

Bienvenida en España y apoyo de Radio Marca

Durante su reciente viaje a España, el joven vivió una jornada extraordinaria en la cabina de Radio Marca. Ese vínculo no fue un gesto aislado: se traduce en apoyo real para su retorno y en oportunidades concretas para seguir perfeccionando su narración en Europa. Tener un medio de referencia dispuesto a acompañar su proceso acelera su crecimiento y le da contexto profesional.

La llegada de Cliver a Madrid no pasó desapercibida. Apenas pisó suelo español, decenas de compatriotas se organizaron para recibirlo con banderas, cánticos y mensajes de aliento. El joven narrador, sorprendido por la calidez del gesto, compartió en redes sociales su emoción y agradecimiento.

"España no me esperaba esto, gracias por el cariño", escribió en una publicación que rápidamente se viralizó.

Ese recibimiento reflejó el orgullo de la comunidad peruana en el extranjero, que ve en Pol Deportes un símbolo de esfuerzo y superación. Para muchos, su presencia en Europa es también una oportunidad de mostrar que el talento peruano puede trascender fronteras.

El ambiente festivo en el aeropuerto marcó el inicio de una etapa que combina sueños, formación académica y el respaldo de una hinchada que lo acompaña a donde vaya.

El anuncio confirma que su historia no es solo un fenómeno viral, sino un proyecto de vida que se expande con determinación. Desde Andahuaylas hasta Europa, Cliver Huamán demuestra que los sueños pueden convertirse en realidad cuando se persiguen con pasión. Su próximo paso académico es también un motivo de orgullo para el Perú.