¿Se muda a Cajamarca? Hernán Barcos llegó a la región en medio del interés de un club de la ciudad

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras disputar su último partido con Alianza Lima ante Sporting Cristal por los playoff que definen a los representantes peruanos en la Copa Libertadores 2026, Hernán Barcos llegó este martes 9 de diciembre a la región Cajamarca, junto a su familia.

La llegada del popular "Pirata" se da en medio de la información que lo acerca al FC Cajamarca, equipo recientemente ascendido y que hará su estreno en la Liga1 el próximo año, donde buscará ser protagonista para llegar a torneos internacionales.

Presidente del club lo recibió

De acuerdo con lo revelado por Ovación, el arribo del delantero argentino no pasó desapercibo en el norte del país, puesto que, el propio presidente de la institución, Omar Zavaleta, fue quien lo recibió, ante el clamor de los hinchas aliancistas de que pueda quedarse y retirarse en Matute.

Como informamos, FC Cajamarca también busca contar con Hernán Barcos. Lo de Boys está ahí pero aún no avanzó más. https://t.co/lDWbalS1B5 — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) December 9, 2025

Como se recuerda, esta no es la única propuesta que tendría el ariete bajo la mesa, el uruguayo Albión FC y el Sport Boys también han mostrado su interés por argentino. Sobre el cuadro del Callao, el periodista Gustavo Peralta sostuvo que la posibilidad sigue latente, tal como la del cuadro cajamarquino; no obstante, administrativamente tendrá que hacer más para convencer al "Pirata" de pasar a sus filas.

"Boys tiene que mejorar las condiciones, no solamente económicas, para darle un mejor acompañamiento a Hernán Barcos. FC Cajamarca también está interesado en él", comentó en L1Max.

La purga continúa en Alianza Lima

Tal como transcendió en las últimas horas, la institución victoriana confirma el adiós del defensa argentino Guillermo Enrique y del volante uruguayo Pablo Ceppellini, autor del gol a Boca Juniors en Matute durante la "Fase 2" de la Libertadores 2025, donde terminarían por eliminarlos en la misma "Bombonera".

La desvinculación del argentino y el uruguayo no serían las únicas en tienda blanquiazul. Según trasciende desde el último sábado, Ricardo Lagos, Ángelo Campos y Matías Succar tampoco serían tomados en cuenta para la próxima temporada.

El ser "Perú 4" en la Copa Libertadores 2026, le cambió totalmente el panorama a los "íntimos", puesto que, también hicieron lo propio con su ahora exentrenador Néstor Gorosito, principal apuntado por los hinchas por perder la decisiva llave ante Sporting Cristal, la noche del sábado 6 de diciembre en el Estadio Nacional.

La incertidumbre gira alrededor del último ídolo de Alianza Lima, al interés del Sport Boys se le suma ahora FC Cajamarca, región en donde acaba de llegar el delantero, sin pronunciarse sobre si es para concretar su firma o si es una visita para aliviar las penas.