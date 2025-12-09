Titular del Fondo Blanquiazul pidió que Hernán Barcos se quede en Alianza Lima: "Quiero una revisión exhaustiva"

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de Alianza Lima por ser Perú 2 en la próxima Copa Libertadores ha remecido los cimientos del club en los últimos días. Una de las primeras decisiones que se tomaron en tienda íntima fue el despido inmediato de Néstor Gorosito a quien le pagarán la clausula de salida que estipula su contrato para ponerle fin a su vínculo.

Presidente del Fondo Blanquiazul pide que Hernán Barcos se quede

Otra situación que podría dar en los próximos días tendría como protagonista a Hernán Barcos de quien se anunció que no seguirá en tienda íntima para el 2026. Y es que el presidente de Aliancistas por el Perú, antes Fondo Blanquiazul, pidió que se reconsidere la postura de dejar ir al delantero argentino luego 5 temporadas en el club.

Según indicó, el 'Pirata' ha demostrado con creces su valor para Alianza Lima por lo que pidió a la actual dirigencia y al área deportiva comandada por Franco Navarro, que se evalúe nuevamente esta polémica decisión que tanta crítica generó desde el hincha íntimo.

"He meditado de manera muy ponderada la situación del primer equipo y debo ser enfático en señalar que no me compete designar qué jugadores son los que van a alinear, contratar o no, pero sí quiero invocar a una revisión exhaustiva de las decisiones que se van a tomar en el futuro, incluida la del señor Hernán Barcos", le contó al periodista José Varela.

Zúñiga también agregó que es obligación del club pelear todos los campeonatos, más aún cuando en el 2026 cumplirán 125 años de vida institucional.

"Hay un deber histórico en estos 125 años que el club va a conmemorar el próximo año, y esto amerita tener mucha ponderación e inteligencia. Hago una invocación con carácter de exigencia que se revisen las decisiones y sea lo mejor para el club", añadió.

No tiene injerencia

El acreedor íntimo también dejó en claro que no cuenta con la responsabilidad de tomar decisiones dentro del ámbito deportivo del equipo por lo que volvió a hacer un llamado a los responsables de hacerlo de tomar la que sea más beneficioso para la institución.

"No me corresponde porque no tengo esa responsabilidad, pero aquellos que la han asumido tienen una obligación histórica en estos 125 años donde Alianza Lima debe ser campeón. Ello implica tener la ponderación para poder analizar la situación que está atravesando el primer equipo", finalizó

De esta manera, el presidente de Aliancista del Perú, antes Fondo Blanquiazul, pidió que la decisión de dejar ir a Hernán Barcos sea evaluada al considerar que el argentino aún tiene mucho para darle al club íntimo.