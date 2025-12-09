Escándalo en el fútbol argentino: Allanan sede de la AFA y de clubes por caso de lavado de activos

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un escándalo se ha desatado en el fútbol. La justicia de Argentina una serie de allanamientos en la sede de Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y más de diez clubes de Primera División y de ascenso, en el marco de la investigación por las maniobras de la financiera Sur Finanzas que se encuentra vinculada a Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA.

Numerosos allanamientos a la AFA

Durante la mañana de este martes 9 de diciembre una fuerte noticia remeció el balompié en la tierra de Lionel Messi, debido a que la sede central de la AFA en la que se busca confirmar si hay vínculos entre la financiera y la casa madre del fútbol argentino.

De igual modo, la misma acción se replicó en el predio que también posee en Ezeiza para la selección argentina, así como también el domicilio donde funciona la Liga Profesional.

El encargado de ordenar la intervención fue el juez federal Luis Armella y tiene como objetivo principal recabar documentación contable, contrartos y dispositivos electrónicos para verificar si existieron maniobras financieras irregulares entre la compañía Sur Finanzas con distintas instituciones deportivas.

Cabse señalar que en la sede del ente máximo del fútbol argentino, los equipos de la Policía Federal retiraron material administrativo con la finalidad de verificar si la entidad vinculada a 'Chiqui' Tapia mantenía contratos o acuerdos con la AFA.

De acuerdo a información del medio argentino TN mediante esta diligencia se busca trazar el recorrido del dinero que la financiera habría entregado en préstamos a varios clubes y que, presuntamente, era recuperado a través de los derechos televisación o ingresos por marketing.

¿Qué clubes fueron allanados?

Entre las instituciones que fueron allanadas se encuentran Independiente, Racing y San Lorenzo, tres de los clubes grandes del país, junto con Barracas Central, equipo vinculado a Chiqui Tapia y actualmente presidido por su hijo.

A ellos se le suma Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Morón, Platense, Recreativo Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

Es así como la mañana de este martes, se llevaron a cabo numerosos allanamientos a la sede de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y varios clubes de Primera y de la liga de Ascenso en el marco de la investigación por las maniobras de la financiera Sur Finanzas, una empresa señalada como cercana a Claudio Tapia, presidente de la AFA.