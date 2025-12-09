Administrador de la 'U' habló sobre la situación de Jorge Fossati y dio fecha en que se resolverá su continuidad

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario quiere definir lo más pronto posible el estado contractual de Jorge Fossati quien en los últimos días pidió una serie de mejoras económicas tras la obtención del tricampeonato. Como se recuerda, el estratega charrúa cuenta con vínculo vigente por un año más, pero fue él mismo quien pidió que su caso pueda ser revisado por la administración.

Velazco da fecha para conocer continuidad de Fossati

En medio de este ida y vuelta de información, el administrador temporal merengue Franco Velazco habló sobre la negociación en curso y hasta se animó a dar fecha para conocer el desenlace final. En primer lugar, el mandamás crema dejó en claro que ya ingresaron a la etapa final del diálogo y aseguró que podría haber un final feliz para ambas partes.

Eso sí, Velazco Imparato señaló que velará en todo momento por defender los intereses de Universitario, además de señalar que a más tarde este miércoles se tomará una decisión final entre ambas partes.

"Estamos llegando al tramo final de este proceso de negociación, depende ya de una reunión final que creo se va a dar este miércoles Acá es un tema netamente de negociación. Yo siempre lo he dicho, vamos a velar por nuestros mejores intereses. El caso del profesor no es la excepción, acá no es un tema de pareceres o de temas subjetivos, nosotros como la U vamos a siempre priorizar los intereses de la institución", indicó.

La palabra de Franco Velazco, administrador de la U, sobre la situación de Jorge Fossati en Universitario de Deportes. Además, aclaró que Rodrigo Ureña continuará en el cuadro crema y se refirió a la partida de Jairo Vélez.

Jairo Vélez es tema cerrado

En esa misma línea, la máxima autoridad de Universitario también se refirió a la situación de Jairo Vélez a quien ya despidieron a través de una publicación en sus redes sociales. Velazco señaló que el futbolista nacido en Ecuador tomó su decisión de no seguir en tienda merengue por lo que para todos ellos es un tema completamente cerrado.

"Lo de Vélez es un tema cerrado, ya no continúa en la institución. Más allá de que esto es fútbol y que pueda haber seguramente algún cambio, hoy no tenemos ya mayor intención de continuar con el vínculo. Este es un tema profesional, en realidad. Jairo es un gran jugador para nosotros, importante, valioso. Él ha tomado esa decisión priorizando los intereses profesionales, familiares, personales, y nosotros no tenemos nada que reprocharle", añadió.

De esta manera, Franco Velazco, administrador de Universitario, aseguró que este miércoles 10 de diciembre se conocerá el desenlace final de la negociación sobre la continuidad de Jorge Fossati.