Clubes deportivos envían condolencias a Lionel Messi por el fallecimiento de su padre

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este sábado 8 de agosto se dio a conocer el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi. Ante esta noticia, diversas figuras se han pronunciado, como los clubes deportivos en los que ha participado el jugador argentino.

Clubes deportivos se pronuncian por el fallecimiento del padre de Lionel Messi

Luego de enfrentar una serie de complicaciones médicas desde hace un tiempo, la madrugada de este sábado 8 de agosto se dio a conocer la muerte de Jorge Messi. Por esta razón, diversos clubes deportivos se han pronunciado dando las condolencias a Lionel Messi en este complicado momento.

Tras el anuncio, la familia comenzó con los preparativos para dar el último adiós en el cementerio privado de El Prado, en la localidad de Pérez, por medio de una ceremonia privada que solo contará con el círculo más cercano.

Inter de Miami

"Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi", expresó.

Our hearts are with our captain, Leo, and the entire Messi family. pic.twitter.com/nJ3umEpirU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 8, 2026

River Plate

"Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia en este difícil momento", emitió el comunicado de River Plate.

Fútbol Club Barcelona

"El presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barca Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi. El FV Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo", comunicó el FC Barcelona.

Real Madrid

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi.

Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", emitió.

Boca Juniors

"El Club Atlético Boca Juniors lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, enviándoles nuestro absoluto cariño y más sinceras condolencias. Estamos con vos, Leo", dijo Boca Juniors.

Rosario Central

"El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD", expresó el Club Atlético Rosario Central.

Finalmente, las condolencias de estos clubes deportivos a Lionel Messi se dan en un contexto delicado para la familia por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi.