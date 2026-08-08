Muere padre de Lionel Messi y Conmebol lo despide con emotivo mensaje: "Que descanse en paz"

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La partida del padre de Lionel Messi ha caído como un balde de agua fría para todos. Y como era de esperar, la Conmebol se sumó a las muestras de pesar por el deceso de Jorge Messi a los 68 años, y lo hizo a través de un emotivo mensaje que tocó las fibras de los hinchas de la 'Pulga'

Muere padre de Messi a los 68 años

La noche del viernes 7 de agosto, en su querida Rosario, se nos fue Jorge Messi, quien no solo fue progenitor de la 'Pulga', sino también quien manejó todos los hilos para que el capitán se metiera al bolsillo sus mayores logros.

La partida se dio cerca de las 22:00 horas, mientras permanecía internado en una clínica rosarina. Jorge tenía 68 años y ya venía guerreando desde hace un buen tiempo contra una enfermedad que lo tenía muy desgastado.

Además de ser padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol Messi, Jorge tuvo un rol determinante detrás de la extraordinaria carrera futbolística de su famoso hijo. Desde que Leo comenzó a destacar siendo apenas un niño, estuvo involucrado en las decisiones que terminaron marcando su futuro profesional.

Precisamente esa faceta fue una de las que Newell's Old Boys quiso destacar al momento de despedirlo públicamente. El club rosarino ocupa un lugar especial dentro de la historia de Messi, pues fue allí donde el futuro campeón del mundo comenzó a mostrar su enorme talento durante sus años de formación.

Newell's despide al padre de Messi

Apenas trascendió la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi, en Newell's Old Boys no lo pensaron dos veces y usaron sus redes oficiales para lanzar un comunicado súper extenso y emotivo.

"El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario", comenzó señalando la institución.

El cuadro rojinegro también recordó que Jorge era un reconocido hincha del club y destacó especialmente el acompañamiento que brindó a Lionel desde que comenzó a perseguir su sueño dentro del fútbol.

"Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini", señaló Newell's.

Finalmente, la institución envió sus condolencias a Celia Cuccittini y a los cuatro hijos de Jorge. "La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso", concluyó.

Conmebol despide al padre de Messi

La Conmebol hizo lo propio y también se sumó a las muestras de pesar por la muerte de Jorge Messi. A través de sus canales oficiales, el máximo organismo del fútbol sudamericano dedicó unas sentidas palabras al padre de Lionel Messi y expresó su respaldo a toda la familia.

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi.



Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.



Que descanse en paz. pic.twitter.com/QpTWIAgdBU — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 8, 2026

"La Conmebol lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz", expresó la entidad.

Así, la muerte de Jorge Messi a los 68 años ha generado pesar en el mundo del fútbol y distintas muestras de solidaridad hacia Lionel Messi y su familia.