Lionel Messi rompe su silencio y revela si su hijo Thiago jugará en el Barcelona

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la noticia, aunque esta vez no por lo que hace con la pelota. El nombre de Thiago Messi comenzó a sonar con fuerza por una supuesta llegada al Barcelona, pero el propio capitán argentino decidió aclarar qué hay de cierto detrás de esos rumores.

¿Thiago Messi en el Barcelona?

Luego de obtener el subcampeonato del Mundial 2026 con la Selección Argentina, Lionel Messi retomó sus actividades con el Inter Miami y volvió a concentrarse en sus compromisos dentro de la MLS.

Sin embargo, mientras el '10' regresaba a su rutina, una versión relacionada con su hijo mayor comenzó a circular con fuerza. Durante los últimos días se viralizó la información de que Thiago Messi, de 13 años, estaría próximo a seguir los pasos de su famoso padre en el Barcelona.

Según las especulaciones, el adolescente podría incorporarse en noviembre, cuando cumpla 14 años, a una de las categorías menores del conjunto azulgrana.

Como era de esperarse, la posibilidad emocionó a los hinchas de 'La Pulga'. Para muchos seguidores, ver al primogénito de Messi defendiendo nuevamente los colores del Barcelona significaría una historia cargada de nostalgia.

Sobre todo porque Lionel construyó gran parte de su carrera profesional en el club español. Pero faltaba una voz importante en esta historia: la del propio Messi.

Messi sobre el futuro de Thiago

La aclaración llegó antes del partido de la Leagues Cup entre Inter Miami y Atlético San Luis. Mientras Lionel Messi caminaba rumbo a cumplir con sus actividades, un reportero aprovechó el momento para preguntarle directamente sobre los rumores que vinculaban a Thiago con La Masia.

La respuesta fue breve, pero dejó poco espacio para interpretaciones. "No", contestó Messi cuando le preguntaron si su hijo se marcharía a Barcelona este mismo año.

Tras escuchar la respuesta del futbolista, el periodista agregó en tono de broma: "Anto se vuelve loca", en referencia a Antonela Roccuzzo. De esta manera, Messi descartó, al menos por ahora, que Thiago deje Estados Unidos para incorporarse a las categorías inferiores del Barcelona.

Pese a la ilusión que había generado entre los hinchas azulgranas, Thiago seguirá viviendo en Miami junto a su familia y continuará desarrollándose como futbolista en la Inter Miami Academy.

El adolescente ya conoce de cerca el ambiente formativo de grandes clubes. Entre 2016 y 2019 tuvo contacto con la Barça Escola y posteriormente formó parte del PSG Academy, luego de que la familia Messi se trasladara a París debido al fichaje del argentino por el Paris Saint-Germain.

El cariño de Thiago por el Barcelona, sin embargo, parece mantenerse intacto. Una muestra de ello ocurrió durante la celebración de sus 13 años, cuando disfrutó de una fiesta inspirada precisamente en el conjunto azulgrana.

Así, Lionel Messi rompió su silencio sobre Thiago Messi y descartó que su hijo vaya a jugar en el Barcelona este año. Pese a los rumores, Thiago seguirá en Miami y continuará su formación en el Inter Miami.