Copa Sudamericana: Atlético Mineiro supera 4-2 en penales a Santos FC y avanza en el torneo

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Atlético Mineiro y Santos FC protagonizaron un compromiso emocionante por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en la Arena MRV. El conjunto local mostró un dominio claro durante la primera mitad del encuentro, pero sufrió ante la reacción del rival en el complemento, sufriendo un agónico gol en el tiempo de descuento que forzó la definición desde el punto penal.

Eficacia ofensiva y dominio de Atlético Mineiro en el primer tiempo

El arranque del partido estuvo marcado por la efectividad del elenco de Belo Horizonte, que logró abrir el marcador apenas al minuto de juego por intermedio de Bernard. La temprana anotación le dio confianza al planteamiento de los locales para tomar el control del balón y generar constantes llegadas de peligro hacia el arco paulista.

La superioridad del 'Galo' se tradujo rápidamente en el marcador cuando Reinier, a los 20 minutos, sacó un potente remate para estirar la ventaja a favor de la escuadra local. Pese al descuento volvió a golpear antes del descanso con otra definición de Reinier sobre el minuto 41.

Reacción de Santos FC y la definición desde el punto penal

El desarrollo de la segunda mitad se transformó en una auténtica batalla de nervios sobre el terreno de juego. Santos FC saltó al campo con una mejor disposición táctica, logrando capitalizar de manera progresiva la desesperación y el evidente desgaste físico de Atlético Mineiro.

Esta superioridad visitante encontró su premio al minuto 72, cuando Gabriel Barbosa demostró su intacto olfato goleador para vencer la resistencia del portero rival y establecer el 2-3 que ponía contra las cuerdas al cuadro local.

Sin embargo, el compromiso guardaba un desenlace dramático en los instantes finales. Cuando el tiempo reglamentario agonizaba y el silbato del árbitro parecía inminente, el argentino Tomás Cuello emergió a los 91 minutos para vestirse de héroe.

Con una acción impulsada por la garra antes que por la claridad futbolística, el atacante empujó un balón agónico que selló el 4-2 del partido y el 4-4 en el marcador global, forzando de manera épica la definición desde el punto penal.

🌎🇧🇷 IMPRESIONANTE LO DE GABRIEL DELFIM



TRES PENALTIS ATAJADOS A GABIGOL, SCHMIDT Y ARTHUR PARA METER AL ATLÉTICO MINEIRO EN SEMIS DE SUDAMERICANA 🔥pic.twitter.com/2jOzFyyH6V — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) September 17, 2026

En la tanda desde los doce pasos, la enorme responsabilidad del resultado se trasladó al guardameta Gabriel Delfim. El portero de Atlético Mineiro ofreció una actuación sobresaliente bajo los tres palos al adivinar la trayectoria de los cobros y atajar tres remates decisivos de los ejecutores santistas. Gracias a la solidez del arquero, el conjunto de Belo Horizonte se impuso por 3-1 en la serie de penales, sellando una clasificación memorable a la siguiente etapa del certamen.

En ese sentido, el Atlético Mineiro demuestra su jerarquía en momentos de alta tensión y logra inscribir su nombre en las semifinales de la Copa Sudamericana tras superar una prueba de fuego ante un duro rival nacional.