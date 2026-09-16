Hizo historia: Nicolás Pacheco ganó medalla de oro y logra tetracampeonato en Santa Fe 2026

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El peruano Nicolás Pacheco volvió a hacer historia en el tiro deportivo al conquistar la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Con este resultado, el representante nacional se consagró tetracampeón en los Juegos Odesur en la modalidad Skeet masculino.

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El peruano, integrante del programa Ciclo Olímpico Los Ángeles 2028 del IPD, se consagró tetracampeón suramericano en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026, sumando la tercera medalla de oro para el Perú en tiro... pic.twitter.com/4Q10JbO6Tz — ipdperu (@ipdperu) September 16, 2026

Pacheco conquista nueva medalla

Durante la competencia, Pacheco logró imponerse en la definición del Skeet masculino y aseguró el primer lugar para la delegación peruana. El deportista consiguió 34 puntos en la final, resultado que le permitió quedarse con la presea dorada.

El argentino Federico Gil obtuvo la medalla de plata tras alcanzar 32 puntos, mientras que el chileno Héctor Flores completó el podio con 28 unidades. Así, el tirador nacional volvió a ubicarse en lo más alto de la clasificación.

Cuarto título consecutivo

La victoria en Santa Fe representa el cuarto campeonato consecutivo de Pacheco en los Juegos Suramericanos. Su racha comenzó en Santiago 2014 y continuó con los títulos obtenidos en Cochabamba 2018 y Asunción 2022.

Con la nueva medalla de oro, el peruano mantiene su dominio en esta modalidad dentro de la competencia regional y suma otro importante logro a su carrera deportiva. Pacheco vuelve a dejar el nombre del Perú en lo más alto del podio sudamericano.

Perú suma otra presea

La jornada también dejó una nueva medalla para la delegación peruana. Daniella Borda consiguió el bronce en Skeet femenino, luego de completar su participación con 20 puntos tras ocho series disputadas.

El resultado permitió que Perú sumara otra presea en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde sus representantes continúan compitiendo en distintas disciplinas. El oro de Pacheco se convirtió en uno de los resultados destacados de la jornada para el país.

De esta manera, Nicolás Pacheco alcanzó su cuarto oro consecutivo en los Juegos Suramericanos, tras repetir el éxito conseguido en las tres ediciones anteriores. Su actuación en Santa Fe 2026 le permite extender una racha que inició hace más de una década y consolidarse nuevamente como campeón del Skeet masculino.