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Tuvieron una conclusión

Flamengo y Paolo Guerrero acuerdan el fin de su larga batalla de ocho años

El club brasileño y Paolo Guerrero alcanzaron un acuerdo definitivo ante la Justicia de Río de Janeiro, cerrando un extenso litigio derivado de la suspensión por dopaje del atacante en 2017.

Paolo Guerrero logra llegar a un acuerdo con el equipo brasileño.
Paolo Guerrero logra llegar a un acuerdo con el equipo brasileño. (Composición: Exitosa)

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 16/09/2026

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Flamengo y Paolo Guerrero llegaron a un acuerdo de formal para poner fin a una compleja disputa judicial que se prolongó durante ocho años en los tribunales brasileños. El conflicto legal involucraba dos demandas presentadas por el club carioca para exigir indemnizaciones que sumaban un total de 2 millones de reales al goleador histórico de la Selección Peruana. 

El origen del conflicto legal y las pretensiones de la dirigencia carioca 

El enfrentamiento entre la institución rojinegra y el delantero peruano se remonta al año 2017, cuando el futbolista dio positivo por un metabolito de cocaína tras consumir un té contaminado durante su estadía con el combinado patrio. La defensa de Guerrero siempre sostuvo que la ingesta de la sustancia se produjo por recomendación de la nutricionista de la selección, situación que derivó en una sanción inicial de 14 meses por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Ante el periodo de inactividad del atacante, la directiva del Flamengo interpuso una primera acción legal solicitando una reparación por daños morales contra el jugador y la Federación Peruana de Fútbol, argumentando un perjuicio directo a su imagen institucional. En una segunda demanda, la entidad brasileña exigió el reembolso de los salarios e inversiones correspondientes a los cuatro meses en los que el futbolista no pudo competir debido a la medida disciplinaria.

Sin embargo, las decisiones en el ámbito judicial no favorecieron las posturas planteadas originalmente por el conjunto de Río de Janeiro. A lo largo del proceso, el tribunal desestimó los argumentos del club, imponiéndole en algunas instancias el pago de los honorarios legales a los abogados del atacante por los recursos rechazados.

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El cierre del litigio entre Paolo Guerrero y Flamengo

El dictamen definitivo del caso se concretó mediante una petición elevada por el equipo legal del club ante el Tribunal Regional de Justicia de Río de Janeiro. En dicho escrito, la representación del Flamengo confirmó la decisión de desistir de ambos procesos judiciales contra el actual delantero nacional, dejando sin efecto los reclamos económicos. acumulados.

Durante las etapas finales del juicio, la representación del futbolista peruano había manifestado que las demandas del club respondían a una postura de represalia tras su decisión de no renovar contrato y fichar por el Internacional de Porto Alegre en 2018. Pese a la firmeza de las posiciones expuestas en estrados, los representantes legales de ambas partes lograron encauzar las negociaciones para terminar el litigio por la vía del consenso.

En ese sentido, Paolo Guerrero logra cerrar de forma definitiva un desgastante capítulo extradeportivo en el fútbol brasileño, enfocándose plenamente en el tramo final de su carrera profesional tras dejar atrás años de litigios en los tribunales de Río de Janeiro.

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