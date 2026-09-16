Universitario: la sensible baja de un titular indiscutible para enfrentar a Deportivo Garcilaso

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes afrontará el encuentro frente a Deportivo Garcilaso sin su plantel completo tras confirmarse una baja de consideración en la alineación del técnico Héctor Cúper. El cuadro merengue no podrá disponer del zaguero argentino Matías Di Benedetto, quien quedó al margen debido a una sobrecarga muscular sufrida tras el clásico ante Alianza Lima, complicación física que le impidió entrenar con normalidad a lo largo de la semana.

La baja de Matías Di Benedetto y el dilema en la zaga merengue

El defensa central argentino se ha consolidado como uno de los pilares estructurales en el esquema táctico de la escuadra estudiantil. Pese a las constantes modificaciones planteadas por el estratega en las distintas jornadas del torneo local, el zaguero mantuvo una regularidad destacada que lo convirtió en una pieza inamovible dentro de la zona posterior.

La sobrecarga física posterior al desgaste del último encuentro encendió las alarmas en el comando técnico crema. La decisión de no arriesgar la integridad del futbolista responde a la intención de evitar un desgarro o una lesión de mayor gravedad que lo aleje por un periodo prolongado de los terrenos de juego.

Frente a esta situación, el comando técnico trabaja en la reestructuración de la línea defensiva para mantener la solidez en un recinto complicado. El ausentismo del zaguero obliga a replantear la marca y la salida limpia desde el fondo, aspectos claves para competir en la altura del Cusco.

Matías Di Benedetto se realizará mañana una resonancia magnética para conocer la gravedad de su lesión, que todo hace indicar sería un desgarro.

➡️ El defensor no viajará a Cusco.

➡️ El receso del torneo le permitirá recuperarse a tiempo y, si la evolución es favorable, volver... https://t.co/44OAWDYIq8 — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) September 17, 2026

Las alternativas de sustitución y el panorama para el duelo en Cusco

Ante la ausencia confirmada del central titular, la dirección técnica analiza las opciones disponibles dentro de la plantilla para cubrir la posición vacante. Entre los principales candidatos para asumir el puesto en la zaga se perfilan los experimentados defensores Aldo Corzo y Anderson Santamaría, quienes cuentan con el recorrido necesario para afrontar este tipo de compromisos.

La inclusión de cualquiera de las dos alternativas modificará la dinámica de la zaga central frente al planteamiento ofensivo del rival. Mientras que Corzo aporta mayor marca y liderazgo en el juego aéreo, la presencia de Santamaría ofrece una mejor distribución del balón y mayor presencia física en los duelos individuales.

El compromiso entre Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes está programado para este sábado 19 de septiembre a las 6:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El cuadro merengue buscará sumar tres puntos decisivos en condición de visitante para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones.

En ese sentido, Universitario deberá ratificar la profundidad de su plantel y demostrar capacidad de adaptación defensiva en una plaza compleja como el Cusco para suplir una ausencia de alto impacto en su estructura titular.