Farid Vidal: luchador peruano hace su debut en la WWE Tryout 2026

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El luchador peruano Farid Vidar hizo su debut en el WWE Tryout 2026 realizado en Chile, donde fue el único representante nacional entre los convocados. La evaluación incluyó pruebas médicas, trabajos en el ring, así como el desempeño ante cámaras, esto parte del proceso de búsqueda de nuevos talentos de la WWE.

El proceso de diferentes evaluaciones

Este evento reunió a 15 participantes y quedó registrado en las redes sociales de Paul "Triple H" Levesque, director de contenidos de la WWE. El peruano apareció durante una de las rutinas y luego junto a otros participantes recibiendo indicaciones de los entrenadores, entre ellos William Regal y Matt Bloom.

"Fue una experiencia completamente distinta a cualquier entrenamiento que había vivido. Éramos 15 participantes y nos evaluaron en pruebas médicas, trabajo en el ring y hacia la cámara. Lo que quieren los reclutadores es encontrar algo distinto y por eso los coaches te ponen bajo presión constantemente y están atentos a cada detalle", indicó.

Farid Vidal también compartió su participación y explicó que las pruebas le permitieron coincidir con luchadores que normalmente observa en televisión. El peruano señaló que tuvo la oportunidad de demostrar que desde Perú también se puede buscar un espacio dentro de este nivel profesional.

El luchador comenzó su carrera profesional en 2018, cuando tenía 15 años. Sus maestros fueron Apocalipsis, Reptil y Mansilla. En 2022 ganó el torneo Último Gladiador II, luego de vencer al mexicano Ricky Marvin, mientras que en 2023 consiguió junto a Cava uno de los primeros Campeonatos en Pareja de Gladiadores.

El recorrido internacional de Farid

Su trayectoria también incluye presentaciones fuera del país. En Chile compitió principalmente para 5 Luchas Clandestino y tuvo participaciones en Xplosion, Xtreme Club y VPW. En Brasil formó parte de eventos de Brazilian Wrestling Federation. Estos antecedentes acompañaron su participación en las pruebas realizadas durante la gira sudamericana.

En 2025, Farid hizo equipo con Mike Quackenbush en Gladiadores. Quackenbush es cofundador de CHIKARA y ha participado como entrenador invitado en distintas oportunidades en el WWE Performance Center. Más recientemente, el peruano protagonizó una rivalidad con Cava, que terminó en una lucha denominada Masacre de Mesas.

La participación en el WWE Tryout 2026 no significa que Farid Vidal haya firmado un contrato con la compañía. La información publicada sobre su participación registra su presencia en las pruebas y su evaluación, pero no confirma un fichaje del luchador peruano por WWE.

Tras la experiencia internacional, Farid Vidal tiene programada una nueva presentación en Lima. Este sábado 19 de septiembre participará en Gladiadores 68: Demonio Santo, donde volverá a formar equipo con Cava para enfrentar a Caoz y Mansilla por los Campeonatos en Pareja.