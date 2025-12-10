Alianza Lima toma radical medida para eliminar las indisciplinas de cara a la próxima temporada

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima traviesa por días bastantes complicados luego de lo que fue la dura derrota por penales ante Sporting Cristal en Matute la cual lo dejó fuera de la lucha por clasificar directamente a fase de grupos de la Copa Libertadores. Esta dura caída generó que la directiva del club tome la decisión de despedir a Néstor Gorosito del cargo de entrenador y ahora buscan realizar una profunda reestructuración en el área deportiva.

Alianza Lima toma radical medida para evitar indisciplinas

Parte de este reorganización buscará erradicar de una vez por todas los actos de indisciplina que en este 2025 dieron que hablar. Como se recuerda, jugadores como Carlos Zambrano, Kevin Quevedo, Pablo Ceppelini, entre otros, fueron protagonistas de escándalos fueras de las canchas los cuales generaron malestar en los hinchas victorianos.

Para que este no vuelva a suceder, la directiva de Alianza Lima viene elaborando el Reglamento Único de Conducta el cual entrará en vigencia a partir del 2026 para que sea acatado por todos los jugadores que permanecerán en el primer equipo y los refuerzos que lleguen en las próximas semanas.

Así lo dio a conocer el periodista Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, durante la última edición de su programa en YouTube. El hombre de prensa aseguró que las reuniones entre el área deportiva y los futbolistas ya iniciaron y que si estos no aceptan, podrían no seguir en la institución.

"En estos días y ya se dio una reunión en Alianza donde ya se le comunicó, ya empezaron las conversaciones con los jugadores sobre lo que será la próxima temporada y el reglamento único de conducta tolerancia cero. Jugador que no esté de acuerdo o no quiera firmar o aceptar las condiciones de conducta que va imponer Alianza la próxima temporada está en todo su derecho, incluso teniendo contrato, de negociar su salida", indicó.

Pablo Guede será nuevo DT de Alianza Lima

Y mientras las exigencias disciplinarias se definen en tienda íntima, Pablo Guede habría llegado a un acuerdo con la dirigencia blanquiazul para convertirse en su nuevo entrenador por toda la próxima temporada.

El estratega argentino llega en reemplazo de Néstor Gorosito por lo que tendrá la difícil misión de recuperar el título de campeón de la Liga 1 y realizar un buen papel a nivel internacional.

De esta manera, Alianza Lima implementará un Reglamento Único de Conducta el cual buscará erradica de una vez por todas las indisciplinas en el club y el cual entrará en vigencia desde el 2026.