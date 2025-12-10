Fiscalía inicia investigación tras el fallecimiento de bebé de 11 meses tras ser atacada por un perro pitbull

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Este inició investigación preliminar en contra de Patricia Luna, abuela, y José Castillo, padre, tras el fallecimiento de la menor de 11 meses tras el ataque de un perro pitbull en una vivienda ubicada en San Juan de Lurigancho.

Inician investigación preliminar

La Fiscalía precisó que las dos personas investigadas les corresponden el presunto delito de homicidio culposo para Patricia Luna y exposición al peligro para José Castillo tras el hecho ocurrido durante la tarde del lunes 8 de diciembre.

Según la información fiscal, el ataque habría provenido de un solo perro de raza pitbull en una vivienda ubicada en la urbanización San Hilarión, en el distrito de San Juan de Lurigancho y no dos canes como presumiblemente se indicó en un inicio.

Tras el trágico hecho, Castillo y Luna, padre y abuela de la menor, respectivamente, fueron detenidos en flagrancia para afrontar las investigaciones preliminares en su contra.

La fiscal adjunta provincial Alma Cecilia Casanotan Ayay dispuso el inicio de las diligencias urgentes e inaplazables como practicar una necropsia a fin de determinar la causa de la muerte. El examen sería realizado en la Morgue Central de Lima.

También se solicitó recabar el acta de intervención policial en el frontis del inmueble, recibir las declaraciones de los dos investigados y de posibles testigos. Respecto al can, se pidió levantar el acta de perennización para registrar las características del animal.

Veterinario Rodrigo Rondón indicó que perro "debe ser eutanasiado"

En entrevista con Exitosa, el veterinario Rodrigo Rondón se refirió ante el lamentable fallecimiento de la menor de 11 meses y responsabilizó por el acto a los adultos responsables del can.

Precisó que ningún animal representa un daño inminente a un tercero y que los adultos a cargo deben tener cuidado y evitar riesgos que traigan consecuencias fatales.

"Si yo sé que hay un niño de menos de cinco años, tú no lo puedes dejar junto a animales que, por más buenos que sean, en algún momento podrían comportarse de manera agresiva. Y eso no tiene nada que ver con su naturaleza", indicó.

Respecto al perro de raza pitbull, el veterinario precisó que le parecía extraño que el animal no se encuentre bajo observación en el centro antirrábico Chacrarríos durante 10 días. Rondón señaló que en estos casos, "el perro que causó el fallecimiento, por ley, debe ser eutanasiado".

La Fiscalía inició investigación preliminar contra las dos personas involucradas tras el fallecimiento de una menor de 11 meses tras el ataque de un perro pitbull. Patricia Luna, abuela, y José Castillo, padre, están investigados por los presuntos delitos de homicidio culposo y exposición al peligro, respectivamente.