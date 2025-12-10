La piel del tricampeón: Universitario presentó su nueva camiseta con sutil indirecta hacia Alianza Lima

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario sorprendió a sus millones de hinchas en el Perú luego de presentar la camiseta principal que utilizará durante la temporada 2026. Esto lo hizo a través de sus redes sociales oficiales publicando un emotivo video que rememora parte de la historia reciente del club.

Universitario presentó su nueva camiseta

Como se recuerda, esta temporada fue más que redonda para los dirigidos por Jorge Fossati luego de alcanzar el segundo tricampeonato de su historia y clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores tras 15 años.

A pesar de ello, tanto la dirigencia como sus hinchas exigen al primer equipo de Universitario salir en el 2026 en busca el tetracampeonato y convertirse en el primer equipo peruano en lograrlo. Por ello, uno de los primeros pasos fue presentar su nueva indumentaria la cual cuenta con varias diferencias respecto a la de este año que ya se va.

En el video de presentación, la voz que narra las imágenes resalta los últimos hechos históricos conseguidos por la institución dentro del fútbol peruano. En ella aseguran que la suya cuenta con páginas gloriosas y más recientes en comparación con el compadre.

Además, en un momento de este clip se recuerda el tanto marcado por Horacio Calcaterra con el que la 'U' decretó la victoria en aquella recordada final de la Liga 1 2023 cuando vencieron a Alianza Lima 2-0.

"Esta historia no tiene páginas arrugadas, sino gargantas gastadas. No está escrita en diarios, sino en fines de semana. No está guardada en libros viejos, sino en la memoria de nosotros... y ellos. Esta historia no es un cuento que escuchamos, es algo que vivimos, porque una cosa es leer la historia y otra ser protagonista", se lee en este video.

𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔 🏆🏆🏆



Esta es la camiseta oficial 2026 del único grande, en homenaje a la historia que seguimos escribiendo 𝗝Ⓤ𝗡𝗧𝗢𝗦



🛒 Encuéntrala en todas las tiendas @MarathonPeru a nivel nacional y en la web https://t.co/p3I5L2UTd9 ▶... pic.twitter.com/aWfRJiXI1g — Universitario (@Universitario) December 10, 2025

Camiseta ya está disponible en la web de la marca

Con un cuello estilo camisero de color granate al igual que ribetes en las dos mangas y en la basta de la camiseta, esta nueva piel ya se encuentra disponible en la web de Marathon. Como se observa en la plataforma, la indumentaria cuenta con un precio que va desde los 149 soles en su versión niño, hasta los 299 soles en versión adulto.

De esta manera, Universitario presentó públicamente su nueva camiseta con la que jugarán la temporada 2026. El elenco crema vuelve a tener mayor presencia del color granate en la prenda que dieron a conocer a través de un video que deja una sutil indirecta al rival de toda la vida.