Marcos López dio asistencia en Champions: Copenhague ganó de visita a Villarreal y sueña con avanzar

Jornada redonda para Marcos López en la Champions League con el Copenhague de Dinamarca, tras sacar un importante resultado de visita. En un reñido compromiso, el elenco danés se impuso por 3 a 2 al Villarreal en el estadio de la Cerámica, con una asistencia del peruano en el primer tanto de su equipo.

López consolidado como titular

Como en gran parte de la temporada, el lateral formado en Sporting Cristal estuvo incluido en el 11 inicial del entrenador Jacob Neestrup, en este duelo vital para seguir con vida en el torneo. Al segundo minuto desde la izquierda el jugador nacional sacó un centro preciso que Mohamed Elyounoussi conectó con acierto.

El cuadro nórdico retrocedió líneas dándole protagonismo al 'submarino amarillo' que de a pocos fue llegando con peligro, aunque sin conseguir el empate en la primera parte. No obstante, al arranque del complemento Santiago Comesaña igualó al 47' tras un centro que nadie pudo despejar.

Pero este hecho no provocó la remontada del equipo español y en una desconcentración el Copenhague volvió a golpear. Al minuto de la igualdad, una buena acción colectiva por derecha permitió el centro del francés Yoram Zague para que Elias Achouri llegue por detrás y marque el 1-2 que sería parcial.

Villarreal se esperanzó con quedarse con el triunfo cuando el canadiense de origen nigeriano Tani Oluwaseyi ingresó al área y convirtió de pierna derecha a los 56'. El empate pareció definido, hasta que a los 90' el delantero Andreas Cornelius atacó un tiro desviado y frente al meta Luiz Júnior definió cruzado.

Lo que le resta al Copenhague

Con dos fechas por delante para que culmine la fase de liga, el campeón danés marcha en el vigesimoquinto puesto con siete puntos, de momento fuera de los playoffs. Su próximo encuentro será de local ante Napoli (20/01/2026, rival directo y cerrará visitando al Barcelona en el nuevo Camp Nou de la 'ciudad condal' (28/01/2026).

Con respecto al lateral de la selección peruana, este ha sido su sexto partido con los 'leones' en la presente edición de la Liga de Campeones y es su primera asistencia oficial, tras la que dio en la fase previa ante Basilea.

