Carlos Zambrano y su picante mensaje tras la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

La salida confirmada de Hernán Barcos de Alianza Lima ha ocasionado un ruido mediático en la interna del club intimo que podría complicar sus intereses deportivo. Ello, a solo días de afrontar la primera llave de los play off de la Liga 1 ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional.

Carlos Zambrano y su picante mensaje

Desde hace varios días, se viene especulando de que una de las razones para tomar la decisión de no continuar con el 'Pirata' es porque tendría una mala relación con el resto de sus compañeros. Los nombres más señalados fueron los referentes como Paolo Guerrero y el propio Carlos Zambrano.

Este último encendió la polémica a través de sus redes sociales con un picante mensaje en una de sus historias de Instagram. A través de ella, publicó un clip que tenía como protagonista al reguetonero Arcángel, pero con una serie de frases que podrían interpretarse de otra manera.

"A mí no me gusta caerle bien a todo el mundo. No, yo elijo a quién caerle bien y quién no. Y gracias a Dios yo tengo el respeto de las personas que me interesa que me respeten", rezaba dicho escrito.

Carlos Zambrano y su mensaje tras la salida de Hernán Barcos.

Como era de esperarse, cientos de hinchas de Alianza Lima rechazaron esta publicación e incluso pidieron a la directiva comandada por Franco Navarro que Carlos Zambrano sea otro de los que deje el plantel por sus constantes expulsiones e indisciplinas.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su salida?

Luego que la noticia se filtrara a través de los medios de prensa, los fanáticos victorianos aguardaban por la palabra del delantero de 41 años y conocer su sentir tras esta decisión. A la salida del entrenamiento íntimo, el 'Pirata' se tomó unos minutos para atender a los medios que lo aguardaban a las afueras de EGB.

Ahí, el bicampeón blanquiazul dejó en claro que en su momento conversará largo y tendido sobre este tema ya que no es el mejor escenario para hacerlo.

"No puedo hablar. Por respeto al club y al hincha de Alianza Lima, cuando estemos en un lugar organizado hablaremos. No voy a hablar de mi salida sentado en un carro, cuando sea una cosa seria y tranquila lo hablamos", indicó.

