Alianza Lima hace historia tras vencer 3 a 1 a Zhetysu en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima marcó historia tras vencer 3 a 1 a Zhetysu por la segunda jornada del Mundial de Clubes de Vóley 2025, que se viene desarrollando en Brasil. El triunfo del cuadro blanquiazul es el primero para un equipo peruano en este tipo de campeonatos.

Una victoria histórica

Un histórico triunfo. El cuadro dirigido por el entrenador argentino Facundo Morando sacó a relucir un gran performance a diferencia de la dura derrota de ayer frente a Osasco São Cristóvão. Esta vez las 'blanquiazules' mejoraron su juego, aunque su rival de Kazajistán no fue para nada fácil.

En el primer set el conjunto de La Victoria dominó gran parte con una destacadas actuaciones de Diana de la Peña y Maeva Orlé, sin embargo, los ataques de Zhetysu VC eran un total peligro en el club peruano, pese al impetú blanquiazul terminaron por perder 26 a 24 en este primer parcial.

Para la segunda parte, Alianza Lima salió a la cancha con mayor tranquilidad y se vio un mayor engranaje en su juego en el que vislumbraron jugadoras como Ysabella 'Chabelita' Sánchez y Clarivett Yllescas. Ello ayudó a que el equipo se 'soltara' y derrote con autoridad 25-21, logrando de esta manera que el encuentro se iguale 1-1.

El hambre de gloria rondó en el conjunto íntimo por lo que en el tercer parcial no se amilanaron, pese a que la escuadra kazajistaní también buscó el triunfo por lo que fue un set muy parejo. El 'equipo del pueblo' luchó punto a punto y sobr el final aprovechó los errores de Zhetysu VC. En esta parte del cotejo Yanlis Féliz, Yllescas y Elina Rodríguez fueron las jugadoras destacadas con la que Alianza derrotó 25-23 a su contrincante.

En el cuarto y último set, el conjunto blanquiazul se impuso por 26-24 y cerró de manera magistral su victoria 3-1 ante Zhetysu VC consiguiendo de esta manera su primer triunfo en su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025.

⏱️🏐 ¡𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑰𝑫𝑶!



🏆: 𝑴𝒖𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒍𝒖𝒃𝒆𝒔 𝑭𝒆𝒎𝒆𝒏𝒊𝒏𝒐



𝒁𝒉𝒆𝒕𝒚𝒔𝒖 𝑽𝑪 1️⃣ | 24 - 26 | 3️⃣ @AlianzaLimaVB



¡𝑺𝑰𝑬𝑴𝑷𝑹𝑬 𝑫𝑬𝑱𝑨𝑵𝑫𝑶 𝑬𝑳 💙!

𝑺𝑰𝑴𝑷𝑳𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻𝑬 𝑨𝑳𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑳𝑰𝑴𝑨 ¡𝑨𝑹𝑹𝑰𝑩𝑨 𝑨𝑳𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑻𝑶𝑫𝑨... pic.twitter.com/SYacgKy4UQ — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) December 10, 2025

¿Cuándo será el próximo partido de Alianza Lima?

Después de este trunfo histórico las 'íntimas' buscarán lograr la ansiada clasificación a las semifinales de la competencia, pero antes deberán enfrentarse a la escuadra italiana de Savino Del Bene Scandicci, este jueves 11 de diciembre desde las 3 de la tarde.

Como vemos, en un enfrentamienton de poder a poder, Alianza Lima logró su primera victoria en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 tras derrotar 3-1 a Zhetysu VC, por la segunda jornada del Grupo A convirtiéndose así en el primer equipo del Perú en lograr esta hazaña en una competencia de este tipo.