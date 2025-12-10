Capturan a 'Los Engendros de San Lorenzo' en Surquillo: Adolescentes rompían lunas de autos para robar

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo golpe a la delincuencia se ha llevado a cabo en Surquillo tras la captura de la banda delincuencial 'Los Engendros de San Lorenzo', quienes rompían lunas de autos para robar pertenencias a conductores y choferes.

Así actuaban 'Los Engendros de San Lorenzo' en Surquillo

En un operativo desarrollado por agentes del Grupo Terna fueron intervenidos tres adolescentes en plena avenida Angamos, una zona con alto tránsito vehicular lo que facilitaba para que realicen sus fechorías rompiendo lunas de las unidades móviles para robar teléfonos.

Estos delincuentes robaban en alrededores del mercado San Felipe, aprovechaban que el semáforo se encontraba en luz roja para que de manera sigilosa se acerquen y abalanzarse sobre los vehículos detenidos sustrayendo por la ventana cualquier objeto de valor de las personas.

Desde un pasaje estrecho se escondían y visualizaban quiénes serían sus próximas víctimas, aquellos que tenían la luna baja de la ventana de los autos se veían directamente afectados al ser objetivos fáciles para estos jóvenes hampones.

Además de meterse por ventanas, los tipos rompían los vidrios con bujías para arrebatar las pertenencias de los pasajeros. A fin de ser reconocidos cubrían sus rostros con capuchas y escapaban por pasajes que se encontraban ubicados junto a puestos de abarrotes o boticas.

PNP interviene a jóvenes delincuentes

Sin embargo, esta vez no pudieron escapar debido a que los agentes policiales ya estaban tras sus pasos por lo que fueron capturados en flagrancia cuando habían robado un celular. Inclusive para acelerar su huida uno de ellos portaba un scooter.

"Estos tres menores tenían atemorizados a los vecinos de esta zona de Surquillo por su violento accionar delictivo porque se metían por las ventanas de los carros, rompían las lunas de las mismas con bujías inclusive robaban las pertenencias del pasajero y conductor, sostuvo el jefe del Escuadrón Verde, Cnel. Pedro Rojas Tipto.

Tras la captura de estos adolescentes, se logró identificar que uno tenía 17 años y los otros dos 16, que pese a ser menores de edad habrían sembrado el terror a los vecinos y transeúntes de esta parte de Surquillo. Finalmente, fueron puestos a disposición de la Depincri del distrito.

