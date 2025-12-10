Pablo Guede será entrenador de Alianza Lima: Club íntimo y DT argentino llegaron a un acuerdo

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima buscar dejar atrás la dura derrota por penales ante Sporting Cristal en Matute la cual derivó en el despido de Néstor Gorosito del cargo de entrenador. Y es que solo días de este remesón en La Victoria, el club blanquiazul ya tendría al reemplazante del estratega argentino pensando en la próxima temporada.

Pablo Guede será nuevo entrenador de Alianza Lima

Desde el anuncio de la salida del 'Pipo' a través de las redes sociales del club, diversos nombres comenzaron a sonar como el de Ricardo Gareca, Pablo Bengoechea, Omar De Felipe, entre otros para arribar a tienda victoriana en medio de un ambiente bastante complicado.

Sin embargo, en las últimas horas apareció la opción del argentino Pablo Guede la cual tomó fuerza rápidamente. Justamente, el estratega que supo ser campeón con Colo Colo y que cuenta con una interesante trayectoria, habría llegado a una cuerdo con Alianza Lima para que se convierta en su flamante director técnico.

Así lo dio a conocer el portal Ovación el cual señala que las negociaciones avanzaron a pasos agigantados y que la operación será anunciada en las próximas horas. " De no mediar ningún inconveniente y a falta de la rúbrica, Pablo Guede será el DT de Alianza Lima" , indicó el periodista Gerson Cuba.

De no mediar ningún inconveniente y a falta de la rúbrica, Pablo Guede será el DT de Alianza Lima. pic.twitter.com/y7rupBOtCh — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) December 10, 2025

El perfil de Pablo Guede

Con 51 años, Pablo Guede parte como un entrenador completamente opuesto al estilo que este año impuso Néstor Gorosito en Alianza Lima. Mientras el 'Pipo' priorizaba el romanticismo del fútbol de antaño, su compatriota presente un perfil mucho más moderno y de corte 'Bielsista'.

El estratega pasó por clubes de gran relevancia en el continente americana como lo fue el Puebla de México donde estuvo hasta mediados de este año donde fue despedido por malos resultados. No obstante, su hoja de vida señala que tuvo paso por equipos como Monarcas Morelia, Tijuana, Necaxa, Málaga, Argentinos Juniors, entre otros.

Guede no solo cuenta con el respaldo del director deportivo, Franco Navarro Monteiro, sino también del área administrativa. Eso sí, el nacido en Argentina cuenta con un carácter bastante directo y confrontacional lo cual le ha valido más de un inconveniente en sus anteriores experiencias.

De esta manera, Pablo Guede se convertirá en el flamante reemplazante de Néstor Gorosito como nuevo entrenador de Alianza Lima de cara al 2026. El estratega tendrá la complicada misión de recuperar el título nacional y emular la campaña internacional que se consiguió bajo las ordenes de 'Pipo'.