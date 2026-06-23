América de Cali insiste por Alex Valera: Club colombiano envió segunda oferta por el delantero de Universitario

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario ya se encuentra trabajando con casi todo su plantel para afrontar la segunda parte de esta temporada 2026 donde no ha cumplido una buena actuación. Sin embargo, una noticia respecto a Alex Valera ha movido la interna del club ya que un importante equipo de Sudamérica busca hacerse con sus servicios.

América de Cali envía nueva propuesta por Alex Valera

En las últimas horas se conoció que América de Cali de Colombia envió una propuesta por el delantero crema, pero la misma fue rechazada por la directiva. De acuerdo a lo indicado por el periodista Gustavo Peralta, los caleños solo buscaban el préstamo del atacante y esperaban que los merengues asuman parte del pago del sueldo del jugador.

Esto no gustó nada en las oficinas de Universitario ya que solo dejarían salir Alex Valera por una propuesta de compra del 100 % de su pase. Además, el club merengue busca recibir una importante cifra por el traspaso del jugador de la Selección Peruana.

"América de Cali envió una carta formal de intención a Universitario de Deportes por Alex Valera. Sin embargo, la propuesta no satisface ni al club crema ni al delantero. Los colombianos plantean un préstamo por seis meses, sin cargo económico, y además pretenden que la U asuma parte del sueldo del atacante. Habrá que ver si hoy América mejora la propuesta o si todo queda allí", indicó Peralta.

Alex Valera es uno de los jugadores más importantes de Universitario.

No obstante, desde Colombia buscarán insistir por Valera ya que también se conoció por parte del periodista Juan Capera, que el América de Cali mandará una segunda propuesta la cual viene con una compensación económica que buscará convencer a la directiva de Franco Velazco.

"América de Cali estudia presentar una segunda oferta por el delantero Álex Valera, quien tiene contrato hasta diciembre de 2026 con Universitario. Entienden que debe haber una compensación, pero correspondiente al vínculo corto que queda", indicó el hombre de prensa.

Adrián Quiroz será crema

Otro hecho que se conoció en estas horas es que el fichaje de Adrián Quiroz finalmente se dará a pesar de que parecía enfriarse. El propio Gustavo Peralta indicó que el volante dejará Andahuylas para llegar a Lima y finiquitar su incorporación a los dirigidos por Héctor Cúper.

De esta manera, América de Cali envió una segunda oferta para hacerse con los servicios de Alex Valera. Esta vez, el club colombiano incluirá una compensación económica importante buscando convencer a la directiva crema.