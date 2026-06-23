Williams Zapata cuestiona a Sánchez por asegurar que no reconocerá resultados: "Es antidemocrático, un capricho"

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Las declaraciones de Roberto Sánchez sobre un supuesto fraude electoral y su negativa a reconocer los resultados de la segunda vuelta continúan generando reacciones en el ámbito político. Esta vez, el excandidato presidencial William Zapata cuestionó duramente la posición del líder de Juntos por el Perú y aseguró que desconocer el resultado de las urnas representa una actitud contraria a los principios democráticos.

Cuestionó a Roberto Sánchez por denunciar fraude

Desde el Congreso de la República, Zapata afirmó que las denuncias de irregularidades carecen de sustento y recordó que hasta el momento no se han presentado pruebas que acrediten la existencia de un fraude.

"Bueno, me acaba de preguntar que el señor Sánchez no reconocería los resultados de esta segunda vuelta de las elecciones. A mí me parece que eso no es correcto, eso es antidemocrático. Yo creo que es un capricho porque la votación, o sea, no se ha probado que hay fraude", declaró.

Asimismo, defendió el voto de los peruanos residentes en el extranjero y recordó que la Cancillería ya se pronunció sobre el traslado del material electoral.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho un comunicado donde expresa claramente la forma como llega una valija y no podemos dejar de lado a miles de peruanos que están en el extranjero y que tienen el mismo derecho de los que están viviendo aquí en Perú", agregó.

Movilizaciones deben ser pacíficas

El excandidato también se pronunció sobre las protestas y movilizaciones registradas en los últimos días. Si bien reconoció el derecho a la protesta, advirtió que estas manifestaciones no deben ser utilizadas con fines particulares.

"Las movilizaciones, mientras estén dentro del contexto de la ley y sean pacíficas, son válidas. El asunto está en que si se utilizan esas movilizaciones en provecho de intereses particulares o de grupo, pues eso está mal", sostuvo.

Zapata añadió que cualquier acto que promueva escenarios de violencia debe asumir responsabilidades. "Nos pueden llevar a situaciones de violencia y obviamente quienes las generan y las buscan tienen que tener responsabilidad", indicó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En declaraciones a Exitosa, el excandidato presidencial Williams Zapata, criticó las declaraciones de Roberto Sánchez, quien denunció un supuesto fraude electoral y aseguró que no reconocerá los resultados de la segunda vuelta. "Es antidemocrático, un... pic.twitter.com/T9IS333Oux — Exitosa Noticias (@exitosape) June 23, 2026

Pide consensos al próximo gobierno

Respecto a una eventual victoria de Keiko Fujimori, el excandidato consideró que corresponde respetar el resultado electoral y esperar que el próximo gobierno trabaje por la unidad del país.

"A mí me parece que es correcto. Ha ganado en las ánforas, ha ganado en razón a los votos y ahora lo que corresponde es que haga un buen ejercicio del mando y que salgamos adelante", manifestó.

Asimismo, pidió a la futura gestión buscar consensos y convocar a profesionales de primer nivel. "Ella es presidenta de todos los peruanos y es una tarea muy importante que tiene", expresó.

Las declaraciones de William Zapata se suman a las voces que piden respetar los resultados electorales y preservar la estabilidad democrática. En medio de la tensión política, el llamado al diálogo y al respeto de las instituciones continúa siendo uno de los principales desafíos para el país.