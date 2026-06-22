Mal clima en el Mundial: Suspenden partido entre Francia e Irak por tormenta eléctrica tras el primer tiempo

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 vivió un episodio particularmente inesperado en Filadelfia. El duelo entre Francia e Irak fue suspendido en el entretiempo debido a una fuerte tormenta eléctrica que obligó a activar los protocolos de emergencia para la seguridad de los aficionados y jugadores dentro del campo.

El encuentro ya había iniciado con media hora de retraso por la advertencia de las condiciones climáticas, pero la persistencia de la tormenta y el aviso de rayos próximos al complejo deportivo llevó a la FIFA a ordenar la evacuación de los espectadores y la suspensión temporal del juego.

Una suspensión a medio partido

Al llegar al descanso, los organizadores confirmaron que el partido quedaba suspendido por un lapso de entre 30 y 45 minutos, dependiendo de la evolución del clima. En las pantallas del estadio se emitió un mensaje claro: los asistentes debían abandonar las zonas abiertas y buscar refugio en áreas cerradas, siguiendo las indicaciones del personal.

Imágenes en redes sociales compartidas por los asistentes mostraron a miles de hinchas con ponchos de lluvia desplazándose hacia los pasillos interiores mientras la tormenta descargaba con fuerza sobre la ciudad. Durante el primer tiempo, también pudo verse cómo la lluvia afectó la experiencia de los aficionados y de las cámaras que seguían el encuentro.

ATENCIÓN: la reanudación del juego entre Francia 🇫🇷 1-0 🇮🇶 Irak se ha suspendido -al menos por 45 minutos- debido a una tormenta electrica en las inmediaciones del Estadio de Philadelphia. Al medio tiempo, Francia gana el partido 1-0 pic.twitter.com/0Ko8T1zsVb — Sopitas (@sopitas) June 22, 2026

Seguridad y protocolo

La decisión se tomó en coordinación con las autoridades locales y responde a los protocolos de la FIFA para proteger a jugadores, árbitros y público frente a tormentas eléctricas.

El riesgo de rayos en las inmediaciones del estadio hizo imposible continuar el encuentro con normalidad. Periodistas presentes reportaron que la visibilidad era mínima y que el campo estaba completamente anegado, lo que reforzó la necesidad de detener el partido.

🚨⛈️🇫🇷🇮🇶 FRANCIA 🆚 IRAK está SUSPENDIDO MOMENTÁNEAMENTE por TORMENTAS ELÉCTRICAS. pic.twitter.com/CRAHZQCpWo — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) June 22, 2026

El primer tiempo

Antes de la suspensión, el partido había ofrecido un desarrollo intenso. Francia dominó la posesión y generó varias ocasiones claras, aunque Irak mostró orden defensivo y buscó sorprender al contragolpe.

El marcador se mantenía igualado hasta el minuto 14', donde gracias a un pase de Michael Olise, Kylian Mbappé anotaría el primer tanto del encuentro con una zurda fuera del área, marcando así su gol número 15 mundialista y estando a uno más para igualar la marca de Miroslav Klose, que fue superada horas antes por Messi frente a Austria.

NO BUENO... ¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO DE MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE FRANCIA VS. IRAK!! ¡INATAJABLE!



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El Francia-Irak se convirtió en el primer partido del Mundial 2026 en ser suspendido por razones climáticas. La tormenta eléctrica en Filadelfia obligó a retrasar el inicio y luego interrumpir el juego en el entretiempo, con la evacuación de los hinchas como medida preventiva.

La reanudación dependerá de la evolución del clima, pero lo vivido ya marca un hito en la organización del torneo: la seguridad de los asistentes y protagonistas está por encima de cualquier calendario deportivo.